Kreisliga B I: Sulmetingen II baut Tabellenführung aus

Tabellenführer SV Sulmetingen II hat sich in der Fußball-Kreisliga B I mit einem klaren 4:1-Sieg in Gutenzell an der Tabellenspitze behauptet. Zudem baute der SVS II seinen Vorsprung auf vier Punkte aus.

VfB Gutenzell II – SV Sulmetingen II 1:4 (1:2). Am verdienten Erfolg des spielerisch besseren Tabellenführers gab es gar nichts zu deuteln. Die Gastgeber hatten jedoch auch ihre Chancen, die aber nicht genutzt wurden. Tore: 0:1 Robin Dehler (16.), 0:2 Marcel Karremann (23.), 1:2 Jochen Grimm (33.), 1:3 Michael Heine (57.), 1:4 Fabio Dehler (67.).

BSC Berkheim II – TSV Kirchberg II 0:7 (0:3). In der im Flex-Modell ausgetragenen Partie hatten die Gäste klare Vorteile und siegten auch in dieser Höhe verdient. Tore: 0:1, 0:7 Matthias Schemperle (21., 84.), 0:2 Manfred Dengel (29.), 0:3 Liam Honisch (44.), 0:4, 0:6 Martin Schnurr (50., 68.), 0:5 Alexander Mann (65.).

SGM Warthausen/Birkenhard II – SV Ringschnait II 6:2 (1:1). Nach einer ersten Hälfte auf Augenhöhe legten die Gastgeber nach dem Wechsel einen Zahn zu und kamen zum verdienten Sieg. Tore: 1:0, 3:2, 6:2 Robert Winkler (10., 67., 90.), 1:1 Stefan Delueg (14.), 1:2 Achim Giefel (55.), 2:2 Eigentor (60.), 4:2 Marco Adelgoß (73.), 5:2 Andreas Reh (79.).