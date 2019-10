Kreisliga A II: SV Schemmerhofen verliert Tabellenführung

Der SV Schemmerhofen hat in der Fußball-Kreisliga A II das Heimspiel gegen den FC Wacker Biberach und die Tabellenführung verloren. Achstetten siegte in Alberweiler und schaffte sich für das anstehende Spitzenspiel eine glänzende Ausgangssituation. Burgrieden gewann das Rottalderby in Bronnen. Schlusslicht Wain ging auch gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim leer aus. Attenweiler/Oggelsbeuren war in Schönebürg chancenlos.

SG Mettenberg – SV Mietingen II 1:1 (0:0). Ein letztendlich gerechtes Remis gab es in Mettenberg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging zunächst die SGM durch Tobias Guggenmoser in der 53. Minute in Führung. In der 69. Minute gelang den Gästen durch Jonas Meyer der verdiente Ausgleich.

SGM Altheim/Schemmerberg – SV Äpfingen 3:2 (0:1). Es war ein kampfbetontes Spiel in Schemmerberg. Die Gastgeber zeigten Moral und machten aus einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg. Der Heimsieg kam erst spät zustande, war aber nicht unverdient. Tore: 0:1 Florian Steiner (10.), 0:2 Eigentor (47.), 1:2, 2:2 Tobias Dobler (62., 83.), 3:2 Daniel Missel (90. +5). Res.: 1:4.

SF Bronnen – SV Burgrieden 0:2 (0:1). Eine flotte Kreisliga-A-Partie vor einer stattlichen Zuschauerkulisse war in Bronnen zu sehen. Burgrieden gelang in der 39. Minute durch Robyn Kröner die 1:0-Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel (48.) konnten die Gäste durch Maximilian Locherer nachlegen. Bronnen bemühte sich zwar zum Anschlusstreffer zu kommen, war aber im Angriff zu harmlos. Res.: 1:6.

SC Schönebürg – SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 4:0 (2:0). Zu einem nie gefährdeten Sieg kam der SCS gegen den Aufsteiger. Die Gastgeber waren in allen Belangen überlegen und hätten am Ende noch einen deutlich höheren Erfolg einfahren müssen. Tore: 1:0 Michael Gaum (18.), 2:0 Philipp Staible (29.), 3:0 Philipp Auer (49.), 4:0 Matthias Hochdorfer (84.). Res.: 2:3.

SV Alberweiler – TSG Achstetten 1:2 (1:1). Die TSG Achstetten machte im ersten Durchgang das Spiel, die Chancen hatte aber der SVA. In der zweiten Halbzeit bestimmten die Gäste das Geschehen und ließen nach dem Führungstreffer (61.). nichts mehr anbrennen. Tore: 1:0 Robin Mohr (2.), 1:1 Daniel Rothenbacher (28.), 1:2 Marc Müller (61.).

SV Schemmerhofen – FC Wacker Biberach 0:2 (0:1). Die Gastgeber spielten eine gute erste Halbzeit, verwerteten aber ihre Chancen nicht. Besser machten es die Gäste, die mit dem ersten Schuss aufs SVS-Tor durch David Meyer das 1:0 erzielen konnten (14.). Im zweiten Durchgang versuchte Schemmerhofen alles, um zum Ausgleich zu kommen. Die Gäste spielten auf Konter und in der 63. Minute gelang ihnen durch Ercan Tekin der zweite Treffer. Am Ende nahm der FC Wacker Biberach die Punkte mit.

TSV Wain – SGM Laupertshausen/Maselheim 1:2 (0:2). Ein schwaches Spiel zeigten beiden Teams in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber mehrere hundertprozentige Tormöglichkeiten, die aber alle nicht zum Torerfolg führten. Am Ende stand ein glücklicher Gästesieg. Tore: 0:1 Daniel Reh (27.), 0:2 Alexander von Tomkewitsch (42.), 1:2 Eigentor (90. +3). Res.: Abgesagt wegen Spielermangels des TSV Wain. Wertung: 3:0 für die SGM.