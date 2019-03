Kreisliga A II: Spitzenteams mit Heimsiegen

Das Spitzentrio aus Warthausen/Birkenhard, Burgrieden und Alberweiler hat in der Fußball-Kreisliga A II seine Heimspiele gewonnen. Das 0:0 im Kellerduell zwischen der SGM Laupertshausen/Maselheim und dem SV Sulmetingen II bringt keine Mannschaft weiter. Wain gewann sein Heimspiel gegen Schönebürg und ist wieder auf dem Weg nach oben.

SV Alberweiler – FC Wacker Biberach 2:0 (0:0). Der SVA hätte sich nicht beklagen dürfen, wenn er mit einem Rückstand in die Halbzeitpause hätte gehen müssen. Auch im zweiten Durchgang sah es nicht gleich nach einer Führung für die Platzherren aus. Aus dem Nichts machte dann in der 61.Minute Achim Frankenhauser das 1:0. Nur fünf Minuten später erhöhte Matthias Hertenberger auf 2:0. Danach ließ Alberweiler nichts mehr anbrennen und brachte den Vorsprung über die Zeit. Res.: 5:2.

TSV Wain – SC Schönebürg 2:0 (1:0). In einer meist ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte der SC Schönebürg ein leichtes Plus an Tormöglichkeiten. Dennoch gelang den Platzherren in der 44. Minute durch Markus Hoffart das wichtige 1:0. Nach einer Gelb-Roten Karte in der 45. Minute für TSV-Spieler Markus Hoffart kämpfte der Wain im zweiten Durchgang verbissen. Der Lohn erfolgte in der 76. Minute, als Tobias Dolpp das 2:0 erzielen konnte. Res.: 0:0.

SV Schemmerhofen – SG Mettenberg 2:1 (1:0). In einer hart umkämpften Partie gelang den Gastgebern ein nicht unverdienter Heimerfolg aufgrund der zweiten Halbzeit. Die Gäste präsentierten sich als kampfstarke Mannschaft, die sich nie geschlagen gaben. Ihr Anschlusstreffer kam allerdings zu spät. Tore: 1:0 Nico Hipp (27.), 2:0 Thomas Graf (86.), 2:1 Abed Ouggad (90.).

SGM Warthausen/Birkenhard – SF Bronnen 1:0 (1:0). In einer engen Partie erzielte Jochen Hauler von der SGM Warthausen/Birkenhard in der 33. Minute das Tor des Tages. Es blieb spannend bis zum Schluss.

SGM Laupertshausen/Maselheim – SV Sulmetingen II 0:0. In der ersten Halbzeit zeigten die Gastgeber, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste das bessere Team. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 0:0.

SV Burgrieden – SV Mietingen II 4:0 (2:0). Nach einem verhaltenen Beginn glückte den Gastgebern in der 24. Minute das 1:0. Mit dem zweiten Treffer kurz vor der Halbzeitpause stellte der SVB die Weichen für einen Heimerfolg. Auch in der zweiten Halbzeit war Burgrieden besser und baute den Sieg noch um zwei weitere Tore aus. Das Gästeteam konnte die Heimelf nie in Verlegenheit bringen. Tore: 1:0 Felix Rottmaier (24.), 2:0 Marcel Karremann (40.), 3:0 Robin Kröner (59.), 4:0 Tobias Schaich (86.).

SV Äpfingen – SG Altheim/Schemmerberg 3:1 (1:0). Die Gäste hätten wenig Offensivaktionen. In diesem Punkt waren an diesem Tag die Gastgeber besser. Nach dem Anschlusstreffer der SG wurde die Partie nochmals spannend, aber mit dem 3:1 bog Äpfingen auf die Siegesstraße ein. Tore: 1:0 Lukas Egger (39.), 2:0 Manuel Schneider (62.), 2:1 Christian Weimer (69.), 3:1 Christopher Ruf (79.). Res.: 5:2.