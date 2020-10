Kreisliga A II: Schönebürg ist neuer Tabellenführer

In der Fußball-Kreisliga A II führt der SC Schönebürg nach seinem Heimsieg gegen die SG Mettenberg die Tabelle an. Achstetten beendete sein Tief mit einem 3:0-Sieg bei der SGM Schemmerhofen II. Bronnen kassierte wieder eine deftige Heimniederlage, dieses Mal gegen die SGM Alberweiler/Aßmannshardt. Mietingen II holte den ersten Punkt bei der SG Altheim/Schemmerberg.

SGM Schemmerhofen II – TSG Achstetten 0:3 (0:2). Die Gäste waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft und gingen am Ende als verdiente Sieger vom Platz. Ein frühes Tor (9.) und ein weiteres kurz vor der Halbzeit sorgten für eine Vorentscheidung. Auch im zweiten Durchgang konnte die SGM der TSG nie gefährlich werden. Tore: 0:1 Benjamin Speidel (9. FE im Nachschuss), 0:2 Tobias Osswald (40.), 0:3 Daniel Rothenbacher (72.).

SV Sulmetingen II – SV Äpfingen 2:0 (1:0). Bereits in der zwölften Minute konnten die Gastgeber durch Robin Dehler mit 1:0 in Führung gehen. Trotz Überlegenheit konnte von der Heimelf das Ergebnis nicht weiter ausgebaut werden. Auch im zweiten Durchgang hatte der SVS das Spiel im Griff, auch wenn nach einem verschossenen Foulelfmeter in der 77. Minute eine kleine Unsicherheitsphase drin war. Mit dem 2:0 durch Yannick Borm in der 88. Minute war der verdiente Heimsieg unter Dach und Fach. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für den SVÄ (77.).

TSV Wain – SGM Laupertshausen/Maselheim 1:1 (1:0). Der TSV fand gut ins Spiel und konnte durch Benjamin Kollmetz in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung gehen. In der Folgezeit versäumten es die Gastgeber, ein zweites Tor nachzulegen. In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit sorgte ein Abwehrfehler, der durch Christian Jörg (55.) ausgenutzt wurde, für den Ausgleich.

SG Altheim/Schemmerberg – SV Mietingen II 1:1 (1:1). Ein schwaches Kreisliga-A-Spiel, das durch viele Unterbrechungen gezeichnet war, sahen die Zuschauer in Schemmerberg. Mietingen ging in der 21. Minute durch Raphael Demuth in Führung. Die SG Altheim/Schemmerberg kam in der 43. Minute durch einen von Nico Birk getretenen Foulelfmeter zum verdienten 1:1-Ausgleich. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für den SVM in der 67. Minute.

SF Bronnen – SGM Alberweiler/Aßmannshardt 2:6 (0:2). Die Gäste waren in allen Belangen den Hausherren überlegen. Erst in der Schlussphase gelangen den Sportfreunden noch die zwei Ehrentore. Tore: 0:1, 0:3, 1:6 Timo Bailer (21., 47., 89.), 0:2 Robin Mohr (41.), 0:4 Eigentor (48.), 0:5 Daniel Grimm (50.), 1:5 Steffen Schunck (88.), 2:6 Andreas Radnick (90.). Res.: 4:2.

SC Schönebürg – SG Mettenberg 3:2 (0:1). Die Gäste gingen früh in Führung und waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber (67.) konnten diese das Spiel noch drehen. Tore: 0:1 Jan Block (3.), 0:2 Philipp Schmid (48.), 1:2 Tobias Heudorfer (67.), 2:2 Philipp Auer (70.), 3:2 Jochen Heudorfer (73.). Res.: 1:1.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Burgrieden 3:4 (1:3). Die erste Viertelstunde gehörte der Heimelf. Die Gäste verstanden es aber während der gesamten Spielzeit, ihre Kontor sauber zu Ende zu spielen und machten daraus einige Tore. Der Anschlusstreffer der Gastgeber kam viel zu spät. Tore: 1:0 Tobias Maurer (7.), 1:1 Fabian Englert (25.), 1:2 Marcel Karremann (28.), 1:3 Maximilian Locherer (43. FE), 1:4 Tobias Enderle (49.), 2:4 Fabian Maurer (84.), 3:4 Christoph Bammert (90.). Res.: 1:2.