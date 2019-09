Kreisliga A II: Schemmerhofen vor lösbarer Aufgabe

Der SV Schemmerhofen steht in der Fußball-Kreisliga A II vor einer lösbaren Aufgabe beim SV Mietingen II. Schlusslicht Äpfingen hat den aufstrebenden FC Wacker Biberach zu Gast. Auf Mettenberg wartet eine schwere Aufgabe in Alberweiler. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Der SV Schemmerhofen reist zum SV Mietingen II. Eine lösbare Aufgabe für den SVS. Mietingen II verlor beim FC Wacker Biberach, ist aber immer noch im Tabellenmittelfeld unterwegs. Schemmerhofen behielt mit einer eher durchschnittlichen Leistung gegen Burgrieden die Oberhand und geht als Favorit in dieses Spiel. Allerdings knöpfte der SV Mietingen II dem großen Schemmerhofer Konkurrenten Achstetten am 30. August zwei Punkte ab.

Überaus deutlich fiel die Niederlage mit 0:4 für den SV Äpfingen beim TSV Wain aus. Erst einen Punkt hat Schlusslicht Äpfingen auf dem Konto. Im Heimspiel wird der FC Wacker Biberach erwartet. Wacker Biberach scheint nach einem zähen Start jetzt in die Gänge gekommen zu sein. Burgrieden und Mietingen II wurden besiegt und Wacker Biberach ist jetzt im Tabellenmittelfeld angesiedelt. Eine schwere Heimaufgabe für den SV Äpfingen.

Als einzige Mannschaft kann der SC Schönebürg dem SV Schemmerhofen und der TSG Achstetten folgen. Der 1:0-Erfolg bei der SG Mettenberg fiel zwar etwas knapp aus, brachte aber trotzdem drei Punkte. Da ist die Ausbeute bei den Gästen von den SF Bronnen bislang um einiges magerer ausgefallen. Gegen den Tabellenführer aus Achstetten verloren die Sportfreunde zuletzt. Gegen die TSG Achstetten darf man verlieren, aber die Ergebnisse zuvor haben eben auch nicht gestimmt.

Der SV Alberweiler versucht wieder, sich nach oben zu arbeiten. Auch das Heimspiel gegen die SG Mettenberg soll zu diesem Zweck genutzt werden. Ein noch in der zweiten Halbzeit zustandegekommener 5:1-Sieg bei der SG Altheim/Schemmerberg sollte das nötige Selbstvertrauen dazu liefern. Mettenberg ist Vorletzter und sucht nach wie vor seine Form aus der Vorsaison.

Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren empfängt die benachbarte SG Altheim/Schemmerberg auf dem Sportgelände in Oggelsbeuren. In Laupertshausen/Maselheim erkämpfte sich die SGM ein Remis. Auch in diesem Heimspiel ist der Aufsteiger nicht chancenlos. Altheim/Schemmerberg kassiert einfach zu viele Gegentore.

Im grauen Tabellenmittelfeld ist der Burgrieden nach seiner Niederlage gegen den SV Schemmerhofen angekommen. Seine Feldüberlegenheit kann der SVB einfach nicht in Tore ummünzen. Die SGM Laupertshausen/Maselheim kommt nach Burgrieden. Die Gäste stehen noch vor dem SV Burgrieden auf Platz fünf und überraschen in der neuen Saison positiv. Eine schwierige Situation und ein kniffliges Heimspiel warten auf den SV Burgrieden.