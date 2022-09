Kreisliga A II Riß: SV Stafflangen bittet zum Nachbarschaftsduell

Der Tabellenführer SC Schönebürg tritt in der Fußball-Kreisliga A II Riß bei der nicht weit entfernten SGM Laupertshausen/Maselheim an. Die zweitplatzierte SGM Attenweiler/Oggelsbeuren ist zum Derby in Stafflangen eingeladen. Die Verfolger Äpfingen und Burgrieden spielen in Burgrieden gegeneinander. Kann Schlusslicht Mettenberg gegen die SGM Alberweiler/Aßmannshardt punkten?

Überhaupt noch nicht in der neuen Staffel ist der SV Stafflangen angekommen. Mit drei Niederlagen aus drei Spielen steht der von Rainer Erhart trainierte SVS auf dem vorletzten Tabellenplatz. Besonders enttäuschend war die Heimniederlage am vergangenen Spieltag gegen die zuvor sieglose SGM Schemmerhofen/Ingerkingen. Wie kann sich der SV Stafflangen aus dem Abwärtsstrudel befreien? Zu Gast in einem weiteren Heimspiel ist die benachbarte SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Bei der SGM sind die Vorzeichen gerade anders herum. Drei Spiele und drei Siege: Mit dieser Bilanz reist die SGM in Stafflangen an.

Der SC Schönebürg will in dieser Saison mehr als in der Spielzeit 2021/22 erreichen, dies merkte man vom ersten Spieltag an. Jetzt erkämpfte sich der SCS die Tabellenführung und hat mit neun Punkten noch eine weiße Weste. Beim Gastgeber SGM Laupertshausen/Maselheim läuft es hingegen alles andere als rund. Null Punkte aus drei Spielen weist das Konto auf. Aufgrund der starken Rückrunde, die die SGM spielte, ist dieser Saisonstart eine Überraschung im negativen Sinn. Das Spiel wird in Laupertshausen angepfiffen. Schönebürg geht als klarer Favorit in dieses Spiel.

Das Verfolgerduo SV Burgrieden und SV Äpfingen trifft direkt in Burgrieden aufeinander. Beide Teams haben sieben Punkte und waren in den letzten beiden Spielen erfolgreich. Das verspricht auf jeden Fall eine spannende Begegnung. Vor allem für die Burgrieder um Spielertrainer Marcel Karremann ist es ein ganz wichtiges Spiel, bei dem man nicht leer ausgehen sollte, denn das nächste Spiel findet in Schönebürg statt.

Auch noch nicht in die Gänge gekommen ist die SG Mettenberg. Mit null Punkten ist die SG Mettenberg Schlusslicht. Die SGM Alberweiler/Aßmannshardt gastiert in Mettenberg. Mettenberg war in Schönebürg chancenlos. Alberweiler/Aßmannshardt landete am Ende noch einen Kantersieg gegen den FV Rot und ist mit seinen sechs Punkten auch in Mettenberg in der Favoritenrolle.

Schwer tut sich noch der Aufsteiger SGM Warthausen/Birkenhard II, der in Warthausen den FC Mittelbiberach zu Gast hat. Auch beim SV Mietingen II ging die SGM II am Ende leer aus. Mittelbiberach verlor das Heimspiel gegen den SV Burgrieden, reist aber trotzdem als klarer Favorit in Warthausen an.

Einen Rückschlag mussten die SF Bronnen in ihrem Heimspiel gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren hinnehmen. Die 0:1-Niederlage war der erste Punkteverlust in der neuen Spielzeit. Der SV Mietingen II ist punktgleich und kann mit dem Saisonstart bisher durchaus zufrieden sein. Mit einem Remis in Bronnen könnte die Mietinger „Zweite“ gut leben.