Kreisliga A II Riß: Nachholspiel in Oggelsbeuren

Auf dem Sportgelände in Oggelsbeuren treffen sich am Mittwoch (Anstoß: 18 Uhr) die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren und die SGM Warthausen/Birkenhard II zum Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A II...

