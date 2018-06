Kreisliga A II: Aufsteiger Sießen holt den ersten Punkt in Bronnen

Der Aufsteiger Sießen hat am Donnerstagabend in der Fußball-Kreisliga A II den ersten Punkt in Bronnen geholt.

Türkspor Biberach – TSG Achstetten II 2:0 (2:0). Türkspor war die überlegene Mannschaft und konnte somit bereits im ersten Durchgang den verdienten Heimerfolg sicherstellen. Tore: 1:0 Selman Ayan (10.), 2:0 Markus Maichle (37.).

SC Schönebürg – SV Sulmetingen II 5:0 (2:0). Die Heimelf überzeugte in der Anfangsphase nicht. Dennoch sprang am Ende ein klarer Sieg heraus. In Hälfte zwei spielte Schönebürg druckvoller und brachte frühzeitig den Heimsieg unter Dach und Fach. Tore: 1:0 Manuel Schlaich (18., FE), 2:0 Andreas Häußler (39.), 3:0 Daniel Auer (49.), 4:0 Stefan Schneider (53.), 5:0 Tobias Hochdorfer (56.).

SV Alberweiler – FC Wacker Biberach 2:3 (0:1). Die Gäste spielten sehr clever und machten aus ihren wenigen Chancen drei Tore. Der SVA verstand es nicht, das Spiel nach dem Ausgleichstreffer nach Hause zu bringen. Tore: 0:1, 2:3 Siegfried Lapin (20., 84.), 0:2 Benjamin Körner (54.), 1:2 Alexander Golms (63.), 2:2 Markus Brakel (75.) Bes. Vor.: Rot für den Torwart des FC Wacker (62.).

SV Baustetten – FC Mittelbiberach 6:3 (4:0). Nach einer halben Stunde führte der SVB bereits mit 4:0. Im Gefühl der sicheren Führung ließ Baustetten den zweiten Durchgang etwas ruhiger angehen, kam aber dennoch zu einem hoch verdienten Heimsieg. Tore: 1:0, 3:0 Philipp Schaible (8., 25.), 2:0 Martin Schick (22.), 4:0 Patrick Treder (28.), 5:0 Christian Blobel (48.), 5:1 Fabian Zell (51.), 5:2 Daniel Hügel (52.), 5:3 Pukay Rexhai (72.), 6:3 Tobias Spähn (89.).

SF Bronnen – SF Sießen 1:1 (0:0). Ein Spiel der vergebenen Chancen gab es in Bronnen. Die Gäste hatten mit zwei Lattentreffern (10., 65.) Pech. Auch die Platzherren vergaben mehrere gute Chancen. Das Remis ist gerecht. Tore: 0:1 Alexander Mann (49.), 1:1 Dominik Burry (74.).

TSV Wain – SV Muttensweiler 2:1 (1:0). Der TSV hatte in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile und ging folgerichtig mit 1:0 in Führung. Hälfte zwei gehörte den Gästen. Die Platzherren hatten Glück, dass ihnen in der 90. Minute noch der späte Siegtreffer gelang. Tore: 1:0 Adnan Aydin (33.), 1:1 Werner Christ (63.), 2:1 Andreas Zechel (90.).

TSV Warthausen – SV Ingerkingen 4:0 (2:0). Der TSV Warthausen war über 90 Minuten die überlegene Mannschaft. Bei einer besseren Chancenauswertung wäre leicht ein höherer Heimsieg möglich gewesen. Tore: 1:0 Marco Adelgoß (8.), 2:0 Jan Toth (44.), 3:0 Oliver Fürst (65.), 4:0 Alexander Schad (71.). Bes. Vor.: SVI verschießt Foulelfmeter (5.), Gelb-Rot für den SVI (80.).