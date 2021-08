Kreisliga A II: Äpfingen startet mit Sieg – Vier Absagen wegen Gewitters

In der Fußball-Kreisliga A II haben witterungsbedingt nur zwei Spiele am ersten Spieltag stattgefunden. Der SV Äpfingen startete mit einem Heimsieg. Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren landete einen Kantersieg gegen die SG Mettenberg.

SV Burgrieden – SGM Laupertshausen/Maselheim. Abgesagt wegen Gewitters. Res.: Spielabbruch in der 87. Minute beim Stand von 1:0 wegen Gewitters.

SGM Alberweiler/Aßmannshardt – SC Schönebürg. Abgesagt wegen Gewitters. Res.: Abbruch in der 65. Minute beim Stand von 3:1.

SV Äpfingen – SV Mietingen II 2:1 (0:1). Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, wobei die Gäste mit einem 1:0 in die Pause gehen konnten. In der zweiten Halbzeit machte Äpfingen mehr Druck und kam in der Schlussphase zum verdienten Siegtreffer. Tore: 0:1 Alexander Ehe (24.), 1:1, 2:1 Lukas Egger (66., 80.)

SGM Altheim/Schemmerberg – SF Bronnen. Abgesagt wegen Gewitters. Res: 1:1

SV Sulmetingen II – SGM Schemmerhofen/Ingerkingen II. Abgesagt wegen Gewitters.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SG Mettenberg 5:1 (2:0). Nur in der ersten Halbzeit konnten die Gäste noch ansatzweise mithalten. Nach dem dritten Tor der Heimelf war die Partie endgültig gelaufen. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Tore: Jannik Liebhart (27.), 2:0, 3:0, 4:0 Fabian Maurer (30., 51., 80.), 5:0 Lukas Aßfalg (82.), 5:1 Tobias Guggenmoser (87.). Res.: Spielabbruch beim Stand von 2:1 in der 70. Minute.