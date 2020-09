Kreisliga A I: Spitzenspiel in Stafflangen

In der Fußball-Kreisliga A I ist der Zweite TSV Ummendorf am Wochenende beim Vierten SV Stafflangen gefordert. Im Illertal treffen sich der SV Dettingen II und der SV Kirchdorf. Tabellenführer SGM Muttensweiler/Hochdorf reist nach Unterschwarzach. Schlusslicht Ellwangen empfängt die SGM SV Erlenmoos/Ochsenhausen. In Dettingen ist am Sonntag, 27. September, um 13.15 Uhr Anstoß, auf allen anderen Plätzen um 15 Uhr.

Das Spitzenspiel des vierten Spieltages ist die Partie SV Stafflangen gegen den TSV Ummendorf. Gastgeber Stafflangen kam in Winterstettenstadt über ein Remis nicht hinaus. Der TSV Ummendorf holte gegen Unterschwarzach den ersten überzeugenden Sieg der Saison. Wenn Ummendorf den Schwung aus diesem Spiel mitnehmen kann, dürfte es für den SVS eng werden. Nachlässigkeiten kann sich der TSV Ummendorf aber nicht erlauben.

Mit noch null Punkten steht der SV Ellwangen ganz am Tabellenende. Mit solch einem Fehlstart hat wohl niemand gerechnet. Am vorherigen Spieltag endete die Partie bei der SGM Muttensweiler/Hochdorf mit einer deutlichen 2:5-Niederlage. Beim Gästeteam von der SGM SV Erlenmoos/Ochsenhausen sieht es mit den Punkten ebenfalls nicht üppig aus. Eine Zähler aus drei Partien lädt nicht gerade zu Luftsprüngen ein. Aber am vergangenen Sonntag zeigte die SGM beim FV Biberach II Moral. Aus einem 0:2-Rückstand machte Erlenmoos/Ochsenhausen noch ein 3:3.

Auch im Illertal sieht es in diesem Herbst nicht rosig aus. Der SV Dettingen II empfängt den SV Kirchdorf, beide haben erst einen Punkt. Gastgeber Dettingen könnte wieder auf ein Remis spekulieren. Für das Gästeteam aus Kirchdorf wäre dieses Resultat zu wenig.

Der SV Erolzheim als dritter Illertalverein hat ebenfalls erst einen Zähler auf dem Konto und ist in der Tabelle weit unten zu finden. Die Illertäler reisen zum FC Wacker Biberach. Wacker verlor etwas überraschend bei der SGM Rot/Haslach mit 2:3. Trotzdem ist der FC Wacker in diesem Heimspiel der klare Favorit.

Die SGM Muttensweiler/Hochdorf führt überraschend nach dem dritten Spieltag die Tabelle an. Nach Eggmannsried beziehungsweise Unterschwarzach, das in Ummendorf mit 1:4 verlor, führt die Reise des Tabellenführers. Nach dem überzeugenden Auftritt der SGM in der zweiten Halbzeit gegen den SV Ellwangen muss sich die LJG warm anziehen. Mit einem Remis könnte die LJG Unterschwarzach gut leben.

Der FV Biberach II kann tun was er will, der Motor springt einfach nicht richtig an. Da ist Gastgeber Rot/Haslach mit seinem Sieg gegen Wacker Biberach einen Schritt weiter. Die Spielstärke der Biberacher reicht derzeit nicht aus, um am Ende drei Punkte einfahren zu können. Auf dem Roter Sportgelände wird der Biberacher Zweiten wieder nichts geschenkt werden.

Eine Überraschung im positiven stellt der FC Bellamont dar. Drei Spiele, neun Punkte; besser geht es nicht. Im Heimspiel gegen den SV Winterstettenstadt soll die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden. Es könnte gelingen, denn der SVW macht seine wirklich guten Spiele überwiegend zu Hause.