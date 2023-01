Kreiskanichenschau in Biberach

Die Kleintierzüchter aus Biberach und Bad Wurzach veranstalten in diesem Jahr die Kreiskaninchenschau. Das Besondere: Die beiden Kreisverbände der Rassekaninchenzüchter „Altkreis Saulgau“ und „Allgäu-Oberschwaben“ stellen in Biberach erstmals gemeinsam ihre Tiere aus.

Dabei werden fast 400 Kaninchen gezeigt: Von den Deutschen Riesenkaninchen über Holländerkaninchen und Rheinische Schecken bis zu den kleinen Farbenzwergen ist alles dabei. Die Bewertung der Tiere erfolgt am Freitag durch sieben Preisrichter, die anschließend die begehrten Titel der Kreismeister vergeben.

„Dies ist immer ein spannender Moment, da wird die Arbeit eines ganzen Jahres bei den Züchtern belohnt“, sagt der zweite Vorsitzende des Biberacher Vereins, Klaus Sauter. „Deshalb wurden die Tiere in den letzten Tagen und Wochen besonders oft gekämmt, es gab extra Futter und es wurden noch einmal alle Krallen gekürzt und gereinigt. Die Tiere sollen sich schließlich im Festgewand zeigen.“

Die Kreiskaninchenschau findet am Samstag, 7. Januar, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 8. Januar, von 9 bis 16 Uhr in der Ausstellungshalle des Kleintierzuchtvereins Biberach, Steigmühlstraße 32, statt.