Kreiskämmerei: Thomas Schelkle folgt Holger Adler

Thomas Schelkle ist der neue Leiter der Kreiskämmerei im Landratsamt Biberach. Der Kreistag wählte ihn zum Nachfolger von Holger Adler, der seit März das Dezernat für Finanzen, Bildung und Infrastruktur leitet.

Schelkle steht damit einem Amt mit mehr als 30 Mitarbeitern vor. Zur Kreiskämmerei gehören unter anderem die Bereiche Haushaltsplanung und Jahresabschluss, das Beteiligungsmanagement, die Kreiskasse und das Vollstreckungswesen. Auf die öffentlich ausgeschriebene Stelle gingen insgesamt zehn Bewerbungen ein.

Schelkle ist 27 Jahre alt und arbeitet seit seinem Studienabschluss an der Hochschule Ludwigsburg in „Public Management“ im Februar 2014 im Landratsamt Biberach. Bereits seit November 2015 ist er stellvertretender Amtsleiter der Kreiskämmerei. Berufsbegleitend absolvierte er einen Masterstudiengang an der Fernuni in Hagen und bildete sich an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie zum Kommunalen Bilanzbuchhalter weiter. Ihm seien die Themen Digitalisierung, stabile Finanzen und eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Ämtern des Landratsamts und mit dem Kreistag wichtig, so Schelkle bei seiner Vorstellung im Kreistag. Landrat Heiko Schmid gratulierte dem neuen Leiter der Kreiskämmerei zu seiner Wahl und wünschte ihm in seiner neuen Aufgabe Mut, Zuversicht und stets eine glückliche Hand bei seinen Entscheidungen.