Kreisjugendring sucht nun den Dialog

Über die Zwischenergebnisse des Projekts „Zukunft Jugendarbeit im ländlichen Raum“ hat sich Landrat Dr. Heiko Schmid bei der Hauptversammlung des Kreisjugendrings Biberach informiert.

Das Projekt wird gemeinsam von den Kreisjugendringen Biberach und Ravensburg in Kooperation mit den Jugendämtern beider Landkreise umgesetzt und läuft noch bis Ende 2015. Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) unterstützt es. Es geht dabei um Zukunftswerkstätten für die Jugendarbeit in Gemeinden, Befragung von Bürgermeistern und weiteren Experten, wie es um die Weiterentwicklung der Jugendarbeit im ländlichen Raum bestellt ist.

Ein wichtiger Bestandteil ist auch eine Online-Umfrage zur Zukunft der Jugendarbeit unter Ehrenamtlichen in den Vereinen. An dieser Umfrage nahmen im Landkreis Biberach 455 Ehrenamtliche aus Vereinen und Verbänden teil. Die Auswertung liegt nun vor und bringt wichtige Erkenntnisse, die nun, so Schmid, „breit diskutiert“ gehören. „Der Kreisjugendring Biberach wird nun in nächster Zeit auf die Vertreter der Verbände, auf Kreisräte, Fachkräfte und Gemeinden zugehen, um diese breite Diskussion zu führen, damit am Ende des Projektzeitraums eine möglichst griffige und konstruktive Handlungsempfehlung für die Zukunft der Jugendarbeit im Landkreis rauskommt“, so Andreas Heinzel, Vorsitzender des Kreisjugendrings Biberach.

