Kreisjugendmusikkapelle unterstützt „Brennessel“

Die Besucherinnen und Besucher des Benefizkonzerts der Kreisjugendmusikkapelle Biberach (KJK) in Aßmannshardt haben 1972,10 Euro gespendet. Den Betrag übergaben die jungen Musikerinnen und Musiker an die Fachberatungsstelle „Brennessel“. In seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Kreisjugendmusikkapelle überreichte Landrat Heiko Schmid zusammen mit den Orchestermitgliedern Laura Rothenhäusler, Fabian Gröber und Joseph Hayd den Spendenscheck an die beiden Mitarbeiterinnen der Fachstelle in Biberach, Sandra Dengler und Heike Wiest.

Schmid betonte das große karitative Engagement der Kreisjugendmusikkapelle, die seit Jahren Benefizkonzerte spiele und die Spenden der Besucherinnen und Besucher für gesellschaftlich wichtige Gruppen zur Verfügung stellt. „Die KJK ist ein herausragendes Auswahlorchester, das mit Musikdirektor Tobias Zinser als Dirigent hoffentlich 2022 mit Auftritten und einer Konzertreise wieder voll durchstarten kann.“

„Brennessel“ in Biberach hat es sich zur Aufgabe gestellt, schnelle und unbürokratische Hilfe und Beratung für sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche anzubieten, sowie für Angehörige und Kontaktpersonen von Betroffenen. „Mit der Unterstützung der Arbeit gegen sexualisierte Gewalt greifen wir ein großes Problem auf, welches zu häufig noch tabuisiert wird“, so der Landrat. „Wie wichtig bei diesem Thema Beratung und Begleitung, aber auch Prävention sind, sollte noch stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.“