Kreisjugendmusikkapelle glänzt zum Finale

Hervorragende musikalische Ergebnisse und ein dickes Lob für eine perfekte Organisation hat es beim 51. Kreisjugendmusiktag in Baltringen gegeben. Insgesamt 569 Jungmusikanten stellten sich am vergangenen Wochenende den Wertungsrichtern. Viele Vorträge wurden mit der Note „hervorragend“ bewertet. Die Kreisjugendmusikkapelle bot beim Abschlusskonzert in der Festhalle brillante Musik mit großartigem Niveau.

Bei 42 Vorträgen stellten sich Jugendblasorchester, Spielgruppen und Solisten beim Kreisjugendmusiktag einem fachkundigen Wertungsgericht. 14 Jugendblasorchester mit 20 bis 60 Musikern traten beim Wertungsspiel für Konzertmusik in der Kategorie 1 (sehr leicht – Eingangsstufe) bis 3 (mittel – Mittelstufe) an. Beim Wertungsspiel für Kammermusik stellten sich 14 Solisten und 14 Spielgruppen den Wertungsrichtern.

Bei der Notenbekanntgabe konnte Kreisjugendleiter Bruno Schiele 25 Mal die Note „mit hervorragendem Erfolg“ und 17 Mal „mit sehr gutem Erfolg“ verkünden. Ebenfalls die Note „hervorragend“ mit 100 Punkten vergab der Kreisjugendleiter dem ausrichtenden Musikverein Baltringen sowie dem Team der Bläserjugend Biberach für die gelungene Organisation des Kreisjugendmusiktags.

Wertungsrichter Horst Barthmann aus Wirnsheim lobte die sehr guten musikalischen Leistungen. „Es gab natürlich auch Leistungsunterschiede“, sagte der Juror. „Schon die Kapellen, der Kategorie 1 und 2, die sich in der Aufbauphase befinden, waren ausgewogen besetzt und hatten ein tolles Niveau. Der Kreis Biberach steht gut da und ist auf dem richtigen Weg.“

Die Kreisjugendmusikkapelle Biberach sorgte bei ihrem Konzert für einen grandiosen musikalischen Abschluss des Kreisjugendmusiktags. Beim Konzert demonstrierten die jungen Musiker der Kreisjugendkapelle unter Leitung von Musikdirektor Tobias Zinser ihre Sonderklasse in der Musikszene. In ihren Grußworten zeigten sich KV-Vorsitzender Michael Ziesel, Manfred Storrer als Vertreter des Landrats, Bürgermeister Robert Hochdorfer, Bundestagsabgeordneter Josef Rief (CDU) und Jugendleiter Matthias Traub vom gastgebenden MV Baltringen begeistert und voll des Lobes ob dieser Jugendveranstaltung. „Im Landkreis Biberach ist Blasmusik mehr als gemeinsames Musizieren“, sagte Manfred Storrer. „Es ist Teil unserer kulturellen DNA.“ Alle Redner unterstrichen die Wichtigkeit der großartigen Jugendarbeit in den Musikvereinen. Es sei ein wichtiger Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Mit dem gemeinsam gesungenen Kreismarsch endete ein gelungener Kreisjugendmusiktag 2018.