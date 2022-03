Kreisjägervereinigung Biberach baut Kitzrettung weiter aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine massive technische Aufrüstung hat das Projekt „Kitzrettung“ der Kreisjägervereinigung Biberach in den letzten Wochen erfahren. Seit Jahren schon fliegen die ehrenamtlichen Piloten der KJV Biberach vor den Mäharbeiten der Landwirte die Wiesen mit Drohnen ab, um die dort von den Muttertieren abgelegten Rehkitze vor dem sicheren Tod im Mähwerk zu bewahren.

Die Biberacher Jägerschaft investierte in dieses ehrenamtliche Engagement in den letzten Jahren viele Mittel, um weitere Drohnen anzuschaffen. In diesem Jahr kommt eine Wärmebild-Drohne der neuesten Generation zum Einsatz, um noch mehr Flächen effektiv absuchen zu können. Finanziert wurde das Fluggerät mit Zuschüssen des Bundes und aus privaten Spenden.

Am 17. März trafen sich Vertreter der KJV Biberach im Riffelhof in Burgrieden mit den Spendern zur formellen Scheckübergabe. Herr Steffen Mayer von der Kreissparkasse Biberach und Frau Kühnbach-Zech von der Kühnbach AG erhielten von Drohnenobmann Manfred Lochbühler eine exklusive Vorführung der neuen Drohne. Im Anschluss überreichten die großzügigen Spender ihre Spendenschecks an Kreisjägermeister Dieter Mielke. Der besondere Dank der Biberacher Jägerschaft für die großzügigen Zuwendungen gelten der Kreissparkasse Biberach, der Kühnbach KG und der Firma Handtmann aus Biberach.

Durch das Hinzukommen einer weiteren Drohne ändern sich die räumlichen Zuständigkeiten der Piloten. Ziel der KJV Biberach ist es, die Verfügbarkeit der Kitzrettung in der Zeit der Maad immer weiter zu verbessern.