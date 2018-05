Kreishandwerkerschaft Biberach gehört zu illustrem Reigen

Bundesweit gibt es mehr als fünfzig Kompetenzzentren Edelstahl Rostfrei. Auch die Kreishandwerkerschaft Biberach gehört seit diesem Jahr in diesen illustren Reigen. Im Rahmen eines Workshops zur Verarbeitung von Chrom-Nickel-Stählen fand die offizielle Unterzeichnung der Urkunde mit Übergabe des Logos statt.

Verliehen wurde die Urkunde durch Hans-Peter Wilbert, Geschäftsführer der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER). Die ISER ist eine Gemeinschaftsorganisation von Unternehmen und Institutionen aus den Bereichen Edelstahlherstellung und -verarbeitung, Oberflächenveredelung, Legierungsmittelindustrie und Marktforschung. Zusammen mit den Kompetenzzentren hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, die für die verschiedenen Metallberufe erforderlichen Kenntnisse über den Werkstoff vor Ort zugänglich zu machen und zu vermitteln. Neben Beratung und Information für die Handwerksbetriebe werden auf der Basis einer entsprechenden Ausstattung Lehrgänge und Seminare angeboten.

Die Ausbildungswerkstätten der Kreishandwerkerschaft im Berufsschulzentrum in Biberach böten dazu sehr gute Rahmenbedingungen, so die Kreishandwerkerschaft. „Um diesen Standard zu erreichen, haben wir in den vergangenen Jahren mehr als 2,2 Millionen Euro in die Modernisierung von Maschinenpark und Örtlichkeit gesteckt“, erklärt der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Fabian Bacher. Und die Investitionen gehen ganz aktuell mit Blick auf die Digitalisierung in die nächste Runde.

„Unsere Räume sind vor allem für die überbetriebliche Ausbildung von Nachwuchskräften gedacht“, so Bacher weiter. „Daneben nutzen wir sie aber gerne für die immer wichtiger werdende Weiterbildung von Fachkräften. Mit unseren Ausbildungsmeistern Eduard Kammerer und Kathrin Prinz sind wir dafür prima aufgestellt.“ Neben fachspezifischen Kursen werden insbesondere die Meisterkurse für die Feinwerkmechaniker und die Metallbauer, die Vorbereitungslehrgänge Teil III und IV für alle Berufe sowie die Ausbildereignung (AEVO) angeboten.