Kreisbrandmeister hört aus privaten Gründen auf

Nach nur etwa einem Jahr muss der Landkreis wohl wieder einen Kreisbrandmeister suchen. Peter Frei, der das Amt seit Oktober 2017 als Nachfolger von Florian Peters ausübt, hat nach gesicherten SZ-Informationen in Feuerwehrkreisen angedeutet, dass er voraussichtlich ab Herbst nicht mehr in dieser Funktion tätig sein wird.

Über die Gründe war zunächst nichts zu erfahren. Frei selbst sowie die Pressestelle des Landratsamts waren in dieser Sache am Donnerstag zu keiner Stellungnahme bereit. Zu internen Personalangelegenheiten gebe man keine Auskunft, so Pressesprecher Bernd Schwarzendorfer.

Am Freitagmittag dann die Wendung: Wie das Landratsamt mitteilte, hat sich der Landkreis auf Wunsch von Peter Frei mit ihm verständigt, dass er seine Tätigkeit als Kreisbrandmeister zum 31. August dieses Jahres aus privaten Gründen beendet und sich beruflich neu orientiert.

"Der Landkreis dankt Herrn Frei für die von ihm geleistete Arbeit als Kreisbrandmeister", wie es in der Mitteilung weiter heißt. Der Landkreis werde umgehend das Personalfindungsverfahren aufnehmen.

Die Aufgaben des Kreisbrandmeisters sollen ab 1. September bis zur endgültigen Wiederbesetzung der hauptamtlichen Stelle von den ehrenamtlichen Stellvertretern Andreas Bochtler und Klaus Merz wahrgenommen werden.