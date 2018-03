Kreisbeste Sportler stehen im Fokus

Der Land- und der Sportkreis Biberach ehren am Freitag, 23. März, die kreisbesten Sportler. Die gemeinsame Sportlerehrung beginnt um 18 Uhr in der Gigelberghalle in Biberach.

„Nachdem wir im letzten Jahr das zehnjährige Jubiläum der Sportlerehrung hatten, setzen wir die Tradition natürlich weiter fort“, so Landrat Heiko Schmid und die Präsidentin des Sportkreises Elisabeth Strobel unisono. „So stehen auch bei der elften Sportlerehrung selbstverständlich die 140 Sportlerinnen und Sportler, die für ihre regionalen, nationalen und internationalen Erfolge geehrt werden, im Mittelpunkt.“

SZ-Sportler des Jahres wird gekürt

Neben der Auszeichnung von Mannschaften und Einzelsportlern sowie der Verleihung des Hilde-Frey-Sportpreises werden an diesem Abend der EnBW-Sportjugendpreis und der Toto-Lotto-Sportfotopreis verliehen. Die Kreissparkasse Biberach stiftet einmal mehr den Anerkennungspreis für besonderes Engagement. Spannend wird es auch bei der Ehrung des Sportlers des Jahres der „Schwäbischen Zeitung“. Die Siegerin oder der Sieger wird erst am Abend bekannt gegeben. Durch das Programm führt wie in den vergangenen Jahren Moderator Johannes Riedel. Für gute Unterhaltung und Power sollen während des Programms die Tanzgruppe Maniac vom SV Äpfingen und die Mädchengruppe der rhythmischen Sportgymnastik der TG Biberach sorgen.