Kreis- und Stadtjugendring feiern Doppel-Jubiläum

Ehemalige von Stadt- und Kreisjugendring sollten sich beim Kreisjugendring unter Telefon 07351 / 347 07 46 oder per E-Mail an info@kjr-biberach.de melden.

Der Kreisjugendring Biberach feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen, der Stadtjugendring Biberach sein 70-jähriges. Beide Vereine blicken auf eine lange Geschichte und viele Veranstaltungen zurück – wie zum Beispiel den ersten Jugendaustausch mit dem ehemaligen Kriegsgegner England im Jahr 1958. Der ehemalige Vorsitzende Walter Zizmann reiste mit einer Gruppe Jugendlicher nach Wales-England, um einen Austausch und Freundschaften zwischen den Ländern zu ermöglichen. Wer sich oder einen Bekannten auf dem Bild entdeckt oder Unterlagen und Bilder von früheren Aktivitäten der beiden Ringe hat, darf sich in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings melden. Anlässlich der beiden Jubiläen findet am Freitag, 2. Dezember, 18 Uhr, im Jugendhaus Biberach ein Jubiläumsabend statt. Dazu sind alle ehemaligen Delegierten der beiden Jugendringe eingeladen. Da den Ringen nicht alle Unterlagen bis in die Anfangszeiten vorliegen, können sich Ehemalige in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Biberach zum Jubiläumsabend anmelden, siehe Infobox. Der Abend wird mit Grußworten von den Vorsitzenden der Jugendringe, Landrat Mario Glaser und Oberbürgermeister Norbert Zeidler, eröffnet. Anschließend gibt es die Möglichkeit, bei Häppchen und Getränken in Austausch zu treten und die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen. Auch sind alle Ehemaligen aufgerufen, zum Jubiläum alte Unterlagen und Bilder für eine kleine Dokumentation zur Verfügung zu stellen.