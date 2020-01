Kreis bekommt Geld für Brückenneubau

Der Landkreis erhält einen Zuschuss des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 329 000 Euro für den Ersatzneubau der Brücke über die Riß bei Rißegg. Die Mittel kommen aus dem Kommunalen Sanierungsfond für Brücken. Das hat Landrat Heiko Schmid mitgeteilt.

Der Landkreis rechne insgesamt mit Kosten von 740 000 Euro. Die Vergabe des Bauauftrags soll in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Dienstag, 11. Februar, erfolgen. „Der Zuschuss tut richtig gut. Wir sind froh, dass der Bescheid des Regierungspräsidiums Tübingen jetzt eingegangen ist“, sagt Landrat Heiko Schmid.

Die derzeitige Brücke wurde 1959 als eine der ersten Spannbetonbrücken im Landkreis Biberach gebaut. Sie hat eine Spannweite von rund 16 Metern und ist sieben Meter breit. Annähernd 3200 Fahrzeuge fahren täglich auf der Brücke. Aufgrund massiver Schäden wäre eine Sanierung technisch äußerst aufwendig und damit unwirtschaftlich. Deshalb wird die bestehende Brücke abgerissen und eine neue gebaut (SZ berichtete).

Die Bauarbeiten sollen von Anfang März bis Ende August 2020 stattfinden. Die Vorarbeiten in Form von Baugrunduntersuchung und Planung sind mittlerweile abgeschlossen.

Im Schatten der Sperrung wird ebenfalls der Belag in der Biberacher Straße in Ummendorf, von der Einmündung der Rißegger Straße bis zur Einmündung in die L 307, erneuert. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Im Lauser und zu den Badeseen ist während den Bauarbeiten über die Rißegger Straße uneingeschränkt möglich.