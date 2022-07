Kreativer Abschluss des Schuljahres

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schülerinnen und Schüler des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) haben sich voller Eifer auf die Projektangebote der Kolleginnen und Kollegen und außerschulischer Experten unter dem Motto „Vielfalt und Toleranz“ gestürzt. Den Abschluss der dreitägigen Arbeit bildete eine Präsentation im Schulhaus.

Unmittelbar vor den Sommerferien haben sich die PGler mit Themen beschäftigt, die nicht unbedingt im klassischen Bildungsplan zu finden sind. Dazu zählten Angebote wie „Tänze aus aller Welt“, „Upcycling“ oder „Comics zeichnen“. Als Garanten von Toleranz und Vielfalt in unserer Gesellschaft waren Vertreter von Bundeswehr und Polizei eingeladen worden. Auch in musikalischer und künstlerischer Hinsicht war entsprechend viel geboten. Mit „Vegan is fun“, „Die Türkei – bunt und lecker“ oder Schokoladenproduktion kam auch der kulinarische Aspekt nicht zu kurz. Eine Schülergruppe beschäftigte sich mit Matthias Erzberger („Wenn Fake News töten“) und erstellte nach theoretischer Fundierung selbst Falschmeldungen. Die „Rasenden Reporter“ wiederum berichteten in filmischer Form über die Projekttage. Eine Film-Gruppe ihrerseits drehte einen Film zum Thema „Vielfalt in Biberach“. Und natürlich hatten auch die Sportprojekte ordentlich Zulauf.

So leitete das PG nach dem Schützenfest und den letzten regulären Unterrichtsstunden auf kreative Weise über in die Zeugnisausgabe und die beginnenden Sommerferien.