Kreative Rennfahrer gehen an den Start

Für die zweite Auflage des Ringschnaiter Seifenkistenrennens am Samstag, 25. August, haben sich mehr Fahrer angemeldet als bei der Premiere. Darunter sind erstmals Frauen, das ist neu in diesem Jahr.

„Im vergangenen Jahr haben einige Damen eine große Klappe gehabt“, erinnert sich der Veranstalter Peter Krifter. Das, was sie da gesehen hätten, könnten sie auch, behaupteten damals wagemutige Zuschauerinnen – und erhielten zur Antwort: „Aus der Nummer kommt ihr nicht mehr raus.“ So kommt es, dass dieses Jahr eine Frauengruppe an den Start geht. Jedenfalls hat sich eine zweistellige Zahl von Rennfahrerinnen angemeldet, sagt Krifter, die meisten davon 40 und älter.

Kunstvolle Gefährte

Auch eine Kindergruppe war für dieses Jahr geplant. Aber da hierfür zu wenige Anmeldungen vorliegen, wird sich der Nachwuchs wohl in der Damen-Konkurrenz messen dürfen. Aber nicht nur hier können die Zuschauer waghalsige Rennmanöver erleben – und selbst gebastelte Gefährte in kunstvoller Gestaltung: Die Seifenkisten müssen mindestens drei Räder haben und dürfen ein Gewicht von 50 Kilogramm nicht überschreiten. Die maximal zulässige Länge beträgt zwei Meter und in der Breite ist ein Meter das Limit.

Die Rennwagen dürfen über keinerlei Antrieb verfügen und müssen fahr-, lenk- und bremsbar sein. Die technische Abnahme erfolgt 30 Minuten vor dem Start der jeweiligen Klasse.

Es herrscht Helmpflicht, und das nicht von ungefähr: Gestartet wird an der Dürnachhalle in Ringschnait und die Rennstrecke führt den Bronner Berg hinab. Obwohl nicht gar zu steil, hat es der rund 350 Meter lange Kurs in sich, wie Teilnehmer des Rennens 2017 bezeugen können. Die Strecke ist für Zuschauer gut einsehbar.

An der Dürnachhalle gibt es genügend Parkplätze. Die Bewirtung mit Essen und Getränken ist bei der Veranstaltung gesorgt. Die Startgebühren von neun Euro pro Teilnehmer werden gesammelt dem Kindergarten Ringschnait als Spende weitergereicht.