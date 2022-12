Kreative Kurzkurse im Januar 2023 in der Juks

Die vielfältigen Kurzkurse der Biberacher Jugendkunstschule (Juks) bieten Jung und Alt die Möglichkeit, sich künstlerisch auszuprobieren und weiterzuentwickeln. In folgenden Kurzkursen im Januar sind noch Plätze frei.

Winter Wonderland findet für Acht- bis Zwölfjährige am 14. Januar von 10 bis 16 Uhr statt. Spielerisch und schwungvoll tauchen alle Teilnehmer in die Welt der freien Malerei ein und lernen ihrem eigenen Fluss der Kreativität zu folgen. Sie erkunden mit Leichtigkeit gemeinsam das überraschungsvolle Spiel der Farben in Mischtechnik und lassen die schönsten Winterlandschaften entstehen. Kursgebühr beträgt 55 Euro, alle Teilnehmer werden gebeten, Getränk und Vesper mitzubringen.

Der zweitägige Kurzkurs Faces findet am Samstag, 14. und 21. Januar von 10 bis 13 Uhr statt. Kreative zehn bis 14-Jährige machen sich nach ersten Vorübungen und Beschäftigung mit dem Aufbau des Schädels zuerst in Zeichnungen an einzelne Körperteile wie Nase, Augen, Mund, Kinn. Anschließend werden am zweiten Kurstag Gesichter mit Kreide, Buntstiften oder Aquarellfarben modern gestaltet. Die Kursgebühr beträgt 56 Euro, alle Teilnehmer werden gebeten, Texte aus Zeitschriften oder alte Bücher, die ihnen gefallen, Vesper und etwas zu trinken mitzubringen.

Für 14- bis 18-jährige wird der Kurs Faces am 4. und 11. März von 10 bis 13 Uhr an der Jugendkunstschule angeboten.