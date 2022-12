Kreativ-Führung mit Upcycling

Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Konsum in der Kunst“ im Museum Biberach findet am Donnerstag, 29. Dezember, eine Kreativ-Führung statt. Das teilt das Museum mit. Im Anschluss an eine Führung durch die Ausstellung mit Hermann Schnirring können die Teilnehmer selbst kreativ werden. Inspiriert durch die Arbeiten der Künstlerin Angela Ender entstehen eigene Kunstwerke getreu dem Motto Upcycling. Das benötigte Material wird bereitgestellt. Man darf aber gerne auch eigenes Material, wie zum Beispiel nicht mehr verwendetes Deko-Material oder Ausschussware, mitbringen.

Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Die Kosten betragen den Museumseintritt plus einen Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das Museum bittet um Anmeldung unter Telefon 07351/51331 oder per E-Mail an museum@biberach-riss.de.