Krankenhaus-Lotsen gehören jetzt zur Caritas

Unter dem Dach der ehrenamtlichen Initiative „Bürger für Bürger“ vor acht Jahren in Biberach gegründet, sind die Krankenhaus-Lotsen ab September nun der Caritas-Region Biberach-Saulgau zugeordnet. Ihre Erreichbarkeit über ein Mobiltelefon und ihr Aufgabengebiet bleiben unverändert. Montag bis Freitag sind sie von 8 Uhr bis 19.30 Uhr im ehrenamtlichen Einsatz.

Die Krankenhaus-Lotsen unterstützen Patienten, die ins Krankenhaus müssen und keine Bezugsperson haben, die sich um sie kümmern kann. „Wir wollen den Klienten in der schwierigen Situation einer Krankenhausbehandlung das Gefühl vermitteln, nicht alleine zu sein“ sagt Ingeborg Mock, die Initiatorin und Leiterin der Krankenhaus-Lotsen.

Das bedeutet, die Ehrenamtlichen helfen bereits bei der Vorbereitung auf einen stationären Aufenthalt. „Wir bieten an, auf Wunsch zum Klienten nach Hause zu kommen und ihm zu helfen, die nötigen Utensilien zusammenzustellen. Damit nichts vergessen wird, haben wir eine sorgfältig vorbereitete Liste zur Hand. Wir helfen bei der Organisation der wichtigsten Dinge während der Abwesenheit und kümmern uns notfalls sogar um Haustiere. Dafür stehen uns drei erfahrene Tierbetreuer zur Verfügung“, so Ingeborg Mock.

Die Krankenhaus Lotsen unterstützen ihre Klienten während des gesamten Krankenhausaufenthalts. Sie stehen auf Wunsch beim Gespräch mit dem Arzt zur Verfügung, um mit Menschen, die sehr aufgeregt sind oder Hörprobleme haben, anschließend in Ruhe dessen Äußerungen zu besprechen. Wenn es Probleme mit der Wäsche gibt, bieten die Krankenhaus-Lotsen auch hier ihre Hilfe an und bringen sie in eine Wäscherei.

Umfassende Unterstützung

Nach der Entlassung aus der Klinik kümmern sie sich auch um Klienten, die in die Geriatrische Reha in Biberach zur weiteren Genesung verlegt werden oder begleiten sie bei der Entlassung nach Hause. „Wir versuchen, den Klienten schon vor der Entlassung bei der Organisation aller zu Hause erforderlichen Hilfen, wie das Besorgen von Medikamenten, Lebensmitteln, Essen auf Rädern, Pflegedienst, Nachbarschaftshilfe, Einkaufsdienst oder Fahrdienst so weit wie möglich zu unterstützen“, sagt Ingeborg Mock.

Besonders wertvoll ist der ehrenamtliche Dienst der Krankenhaus-Lotsen für Menschen, die als Notfall in die Klinik eingeliefert werden, meist in Straßenkleidung oder auch im Schlafanzug ohne das Allernötigste. Auch in solchen Fällen können die Krankenhaus-Lotsen gerufen werden. Sie gehen in Wohnungen, holen alles Benötigte, prüfen, ob Fenster und Türen geschlossen sind, verderbliche Lebensmittel entsorgt werden müssen und informieren die Nachbarn. Dies geschieht nach Möglichkeit zu zweit.

Die Krankenhaus-Lotsen sind auf die Vermittlung der Klinik angewiesen, da Patienten, insbesondere aus den Gemeinden des Landkreises, von dem ehrenamtlichen Angebot häufig keine Kenntnis haben. „Immer wieder fallen uns Bürger aus weiter entfernt liegenden Gemeinden auf, die allein leben und nicht wissen, wie sie nachher ohne entsprechende Hilfen klarkommen können. Unseres Erachtens fehlen oft ehrenamtliche oder günstige Angebote auf dem Land, zum Beispiel regelmäßig einkaufen, fahren und begleiten“, sagt Ingeborg Mock.

Der Wechsel der Krankenhaus-Lotsen von der ehrenamtlichen Initiative „Bürger für Bürger“ aus Biberach zur kreisweit engagierten Caritas Biberach-Saulgau erfolgt insbesondere deshalb, weil unter diesem Dach eine Chance für ein Projekt besteht, entsprechende Angebote landkreisweit anzuregen und zu verbreiten.

Die Krankenhaus-Lotsen benötigen dazu weitere Verstärkung. Eine besondere Qualifikation ist nicht erforderlich. Wichtig sind Zuverlässigkeit, Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, gesunder Menschenverstand, sicherer Umgang mit Mobiltelefon und E-Mail. Der Dienst erfolgt nach einem abgestimmten Einsatzplan jeweils eine Woche lang von Montag bis Freitag, auch an Feiertagen. Das Handy ist von 8 bis 19.30 Uhr eingeschaltet. Ein sogenannter Springer steht auf Abruf ebenfalls für Einsätze zur Verfügung und kann hinzugezogen werden.

Zeit und Geduld sind wichtig

„Wir haben Wochen, in denen kein Einsatz anfällt, allerdings gelegentlich auch mehrere und aufwändigere, wo wir unsere Springer mit einsetzen“, so Ingeborg Mock. Man müsse herausfinden, welche Hilfe die Patienten benötigten. „Dazu gehören Zeit und Geduld, Fragen stellen und erkennen, was erforderlich ist und dann handeln und keine Berührungsängste haben.“ Die Krankenhaus-Lotsen seien tolles Team, arbeiteten hervorragend zusammen und freuten sich über weitere Mitstreiter, so die Initiatorin. „Das Schönste, das mir einmal ein schwer kranker, einsamer Patient gesagt hat, war: ‚Das, was Sie tun, ist etwas sehr Gutes. Dass es die Krankenhaus-Lotsen gibt, wenn man in höchster Not ist, das ist ein großes Glück.’“