Triathlet Markus Kraft (TG Biberach) hat sich mit einer persönlichen Halbmarathon-Bestzeit von 1:36:09,10 Stunden den dritten Platz in der Altersklasse M30 bei der 20. Auflage des Bad Buchauer Stadtlaufs gesichert. Dies bedeutete Platz 27 in der Gesamtwertung. Der Halbmarathon führte zwei Runden durch die Innenstadt und dann die restlichen circa 15 Kilometer um das Federseeried. Beim 4,8 km langen Stadtlauf überzeugten die Trützschler Schwestern mit den Plätzen eins und zwei in der Hauptklasse. Für die zwei Innenstadt-Runden benötigte Ursula Trützschler 17:11,91 Minuten und lief somit nur sechs Sekunden hinter dem erstplatzierten Mann ins Ziel. Anna Trützschler erkämpfte sich durch eine starke zweite Hälfte in 20:50,28 Minuten den dritten Platz in der Gesamtwertung der Frauen.