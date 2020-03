Kradfahrer prall gegen Auto

Schwere Verletzungen hat ein junger Zweiradfahrer bei einem Unflal am Samstagmittag in Biberach davongetragen. Das teilt die Polizei mit.

Der 17-Jährige fuhr mit seinem Leichtkraftrad gegen 12.45 Uhr an die Kreuzung Probststraße/Lindelestraße missachtete dort die Rechts-vor-Links-Regelung. Er stieß mit dem Audi A3 eines 42-jährigen Mannes zusammen. Infolge der Kollision kam der junge Mann mit seinem Zweirad zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Seine KTM-Maschine wurde dabei erheblich beschädigt. Nach ersten polizeilichen Schätzungen entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von mehr als 4500 Euro.