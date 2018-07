Kostenziel beim Gründerzentrum fast erreicht

Gründer und Studenten sollen hier eine gemeinsame Heimat finden: im neuen Innovations- und Technologietransferzentrum (ITZ) Plus. Das mehrgeschossige Gebäude soll ab Frühjahr 2019 im Gewerbegebiet Aspach in Biberach entstehen. „Wir haben einen zeitlich sehr straffen Prozess hinter uns“, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Doch nicht nur der Zeitplan ist ehrgeizig. Auch die Einhaltung des Budgets erfordert große Anstrengungen.

Vor etwa einem halben Jahr präsentierte Christian Kuhlmann einen ersten Entwurf für das neue Gründerzentrum. Seitdem haben die Architekten und Fachingenieure die Planungen weiter vorangebracht – und sich dabei vor allem überlegt, wie die Kosten gesenkt werden können. Denn der Wettbewerbsentwurf von Deubzer König und Rimmel sah 15,2 Millionen Euro an Baukosten vor. Ein Betrag, der den gesteckten Rahmen von 12,5 Millionen Euro deutlich sprengte. Die Stadt Biberach als Bauherr plant zusammen mit dem Landkreis, der IHK Ulm und der Hochschule das ITZ Plus.

Raumprogramm versus Kosten

„Wir liegen jetzt bei sicher gerechneten 13,3 Millionen Euro“, verkündete Kuhlmann in der Sitzung am Donnerstagabend. Preissteigerungen seien mit einkalkuliert. Man habe das Gebäude etwas geschrumpft und die Materialauswahl optimiert, um auf diese Summe zu kommen. So sah ein erster Entwurf eine teurere Klinkerfassade vor. Stattdessen wollen die Beteiligten jetzt auf Beton bei der Außenverkleidung setzen. Diese Variante sei wirtschaftlicher, erläuterte der Baubürgermeister. Zudem weise sie eine hohe Dauerhaftigkeit auf. Die 12,5 Millionen Euro wären nur erreicht worden, wenn man Abstriche beim Raumprogramm gemacht hätte, wie es in der Sitzungsvorlage dazu heißt.

Nichts geändert hat sich am Grundgedanken des Gebäudes. Hochschule und Gründer sollen dort verzahnt arbeiten, sich gleichzeitig aber auch aufgrund vertraulicher Forschungsergebnisse zurückziehen können. Dieser Spagat soll sich in der Aufteilung des Zentrums wiederfinden. Zentrales Element ist dabei der über die Geschosse offene Transformator mit Zugang, Empfang und weiteren Räumen im Erdgeschoss. „Die offene Struktur ist ähnlich wie in der Dollinger-Realschule“, erläuterte Kuhlmann. Im ersten Stock befinden sich die Räume für die Gebäudeenergietechnik, im zweiten Obergeschoss die Labore für die Biotechnologie samt Nebenräumen. Unter dem Dach ist die Haus- und Forschungstechnik beheimatet.

„Schweißtreibende Aufgabe“

Mit dem ITZ Plus entsteht etwas inhaltlich völlig Neues in Biberach“, sagte Stadtrat Friedrich Kolesch (CDU). Eine solche Einrichtung sei lange gefordert worden: „Die Weiterentwicklung ist überzeugend. Meiner Meinung nach ist die Betonfassade passend und stellt keine Verschlechterung dar.“ Ähnlich äußerte sich Lutz Keil (SPD): „Das eingesetzte Hirnschmalz hat dem Projekt gutgetan.“ Die Gestaltung der Fassade sei für ihn nicht so entscheidend, weil das Gebäude allein schon wegen seiner Optik ins Auge fallen werde.

Von einer „spannenden und schweißtreibenden Aufgabe“ für das Baudezernat sprach Ulrich Heinkele (Freie Wähler). Schließlich sei es nicht einfach, einen solchen Entwurf günstiger hinzubekommen: „Wir sind von dem Projekt überzeugt. Die Ziegelfassade hätte sicherlich gut ausgesehen, wäre aber zu teuer gewesen.“ Josef Weber (Grüne) befürwortete den Entwurf auch, hätte sich aber eine ökologischere Fassade gewünscht, um den Innovationscharakter des Zentrums deutlicher zu unterstreichen. FDP und Ralph Heidenreich (Linke) unterstützen das Projekt ebenfalls.