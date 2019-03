Kostenloses Trinkwasser im Restaurant oder Café? Das sagen Wirte dazu

Die Europäische Union möchte die Menschen dazu bringen, mehr Leitungswasser zu trinken. Daher soll die EU-Gesetzgebung zum Trinkwasser reformiert werden, was auch Auswirkungen auf Restaurants und Cafés im Landkreis Biberach haben könnte. Demnach soll die Gastronomie verpflichtet werden, Trinkwasser kostenlos anzubieten. Bei manchem Wirt stößt dieses Vorhaben auf wenig Gegenliebe.

„Sollte es so kommen, müssen wir aufschlagen. Das Ganze ist eine Milchmädchenrechnung“, sagt Ludwig Zwerger. Der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga im Kreis Biberach hält nichts von derartigen Überlegungen: „Gerade die Wirtschaften auf dem Land haben schon genug zu kämpfen.“ Er befürchtet, dass manche Gäste diese Regelung ausnützen könnten, um sich die Kosten für Getränke zu sparen. Abwegig sei das nicht, bekräftigt er. „Wir leben in einer Schnäppchen-Jäger-Gesellschaft. Teilweise bekommen sie ja Flüge für zwölf Euro, was billiger als ein Restaurantbesuch sein kann.“

Viele Wirte lehnen Vorhaben ab

Die EU-Kommission schlägt unter anderem vor, dass alle Restaurants und Kantinen ihren Gästen kostenlos Leitungswasser anbieten sollen. Zudem soll es mehr öffentliche Trinkbrunnen und Wasserzapfstellen geben. Insgesamt betrachtet geht es bei der Reform zum Trinkwasser um neue Qualitätsstandards und zusätzliche Kontrollen.

Während dieser Vorschlag bei der Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) gut ankommt, wehren sich viele Wirte dagegen. Laut einer Umfrage des Gastgewerbe-Magazins aus dem vergangenen Jahr lehnen 82 Prozent der Befragten die kostenlose Abgabe von Trinkwasser ab.

Gerade an heißen Tagen wie diesen wird es besonders häufig gebraucht: Leitungswasser. Egal, ob zum Trinken, zum Herstellen von Eiswürfeln oder zum Gießen der Blumen – mit der Hitze steigt auch der Wasserverbrauch. In Biberach ist keine Engpass zu befürchten.

Für Ludwig Zwerger ist es legitim, dass Wirte für Trinkwasser Geld verlangen. „Wir haben Kosten für Miete, Strom, Personal oder Renovierungsarbeiten“, erläutert er. Auch ein Kunde, der ein Leitungswasser bestellt, mache Arbeit. Eine Servicekraft schenkt ihm das Glas ein, räumt es anschließend wieder auf und selbst der Stuhl, auf dem der Gast sitzt, nutzt sich ab.

Auch Zwerger hat in seinen Betrieben wie dem Ringhotel-Mohren in Ochsenhausen Leitungswasser mit zwei Euro je 0,4 Liter auf der Karte stehen. Viel verdient sei daran nicht, allein 19 Prozent davon würden an Mehrwertsteuer fällig werden. Zwerger verweist darauf, dass in Italien Leitungswasser in Restaurants zwar kostenlos ist, aber im Gegenzug ein Gedeckpreis berechnet wird: „Umgerechnet zahlen die Gäste also auch dort fürs Trinkwasser.“

Kaum Nachfrage

Das bestätigt auch die Inhaberin des Biberkellers in Biberach, Simone Göpper. Auch in ihrem Betrieb ist Leitungswasser auf der Karte aufgeführt, wobei dieses nicht allzu häufig geordert wird. „Wir sind eine Lokalität, in der eher Bier oder Wein getrunken werden“, schildert Göpper. Beim Espresso sei ein kleines Glas Wasser inklusive.

Sollten Gäste gut konsumieren und am Ende oder zwischen zwei Gläsern Wein einmal nach Leitungswasser verlangen, tippe sie dies nicht zwingend: „Dann gehört es für mich zum Service dazu.“ Wichtig ist ihr aber, dass Wirte weiterhin die Wahl haben: „Sollte ein Gast nur Leitungswasser bestellen, dann sollten wir es auch berechnen dürfen.“ Diskussionen mit Gästen, warum der Biberkeller Geld fürs Trinkwasser Geld verlange, habe sie bislang nicht führen müssen.

Im Tweety gehört’s zum Service

Ebenfalls nicht allzu häufig fragen Kunden nach Leitungswasser im Tweety in Biberach nach. „Ich habe mir noch keine großartigen Gedanken gemacht, wie wir den EU-Vorstoß umsetzen würden“, sagt Inhaber Stefan Monschein. Bislang sei es bei ihm so geregelt, dass es aus Haus gehen würde – vorausgesetzt es bleibt im Rahmen. Würde ein Gast dagegen mehrere Gläser Leitungswasser bestellen, erachtet auch er eine generelle, kostenlose Abgabe als schwierig: „Wir haben ja trotzdem die Kosten für den Service.“

Egal, ob Wasser, Cola oder Bier – Getränke seien für die Gastronomen „enorm wichtig“, sagt Ludwig Zwerger. Insbesondere mit Gerichten, die im Rahmen des Mittagstisches angeboten werden, sei zu wenig verdient. „Ein Gast sollte sich schon in die Kalkulation eines Gastronoms hineindenken können,“ sagt er. Allgemein würden die Deutschen im Vergleich zu anderen Ländern wenig Geld für Lebensmittel ausgeben. Das kann Zwerger nicht verstehen und spielt nochmals auf die Billig-Flieger an: „Wenn ein Flug billiger als ein Essen ist, ist das ein Verbrechen an unserer Werteeinstellung.“

