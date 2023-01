Kopf-an-Kopf-Rennen um die heißbegehrten Medaillen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach coronabedingter zweijähriger Pause durfte die Pflugschule, das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Biberach, Ende November wieder zu ihrem alljährlichen Schwimmfest im Hallensportbad in Biberach begrüßen. Elf SBBZ insgesamt traten in verschiedenen Disziplinen wie Tauchen, Staffelschwimmen oder am Sprungturm gegeneinander an. Mit dabei waren Mannschaften der Schulbezirke Ulm, Biberach und dem Alb-Donau-Kreis.

Mit großer Begeisterung, viel Freude am Schwimmsport zeigten die Teams ihr Können. Ob schwimmend mit T-Shirt, mutig vom Fünf-Meter-Turm springend oder zu zweit auf dem Floß paddelnd, die Schülerinnen und Schüler waren eifrig dabei.

Beim diesjährig erstmals durchgeführten „Best of 50 m“ schwammen die besten SchülerInnen jedes Teams um die Wette. Besonders beeindruckte hier die Zeit eines Achtklässlers der Pflugschule, der die Strecke über 50 Meter Freistil in 0:40,01 Minuten bewältigte.

Nach tollen Ergebnissen der Teamwettkämpfe und herausragender Einzelleistungen der SchülerInnen teilten sich den ersten Gesamtplatz die Biberacher „Pflugfische“ mit den „Black Sharks“ der Gustav-Leube-Schule Blaustein. Der zweite Platz ging an die „Dornstadter Haie“, dicht gefolgt von den Mannschaften aus Schöneburg und Ulm, die jeweils den dritten Platz erreichten. Weitere Platzierungen belegten die SBBZ aus Ochsenhausen, Heudorf, Laupheim, Riedlingen und Dietenheim.

Ein großes Lob ging nicht nur an die Mädchen und Jungen im Wasser, sondern auch an das Organisationsteam aus Lehrkräften und Schülern der Pflugschule, die sich heute schon darauf freuen, wenn es im nächsten Jahr wieder heißt „Auf die Plätze, fertig, los!“ beim überregionalen Schwimmfest in Biberach.