Konzerte live im Netz: Abdera bietet regionalen Künstlern eine Bühne

Die Konzerte können ab sofort immer dienstags ab 19 Uhr auf YouTube angesehen werden. Den Link zum Livestream gibt es unter www.schwäbische.de/biberach oder über die Homepage des Abdera unter www.abdera-bc.de.

Weitere Acts: Am 21. April steht Luke Noa auf der Bühne, am 28. April ist Lemony Rug zu Gast und am 5. Mai gibt’s Musik von der Band Umber.

Weitere Infos und Künstleranfragen per E-Mail an:

info@abdera-bc.de