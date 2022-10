Konzertanter Schlussakzent

Am Sonntagvormittag eines überaus stimmungsvollen Altweibersommertages fanden sich auf Einladung des Vereins „Städte Partner Biberach“ nur wenige Besucher zum familiären Klavierkonzert ein. Im ohnehin bereits locker bestuhlten Jazzkeller blieben noch etliche Plätze frei. Ihren Besuch mussten die konzentriert lauschenden Besucher gleichwohl nicht bereuen: Im Rahmen der georgischen Wochen boten das in Stuttgart lebende georgische Ehepaar Ana Nanuashvili und Besso Namchevadze mit ihrer ebenfalls mehrfach preisgekrönten Tochter Elisabeth Namchevadze erlesene klassische Kammermusik für Klavier vierhändig und Klavier solo.

Gleich zum Auftakt erklang mit Franz Schuberts „Fantasie in f-Moll für Klavier zu vier Händen“, als Hommage an dessen Lieblingsschülerin Karoline von Esterházy entstanden in seinem Todesjahr 1828, ein Schwergewicht der vierhändigen Klavierliteratur und gleichzeitig eines von Schuberts bedeutendsten Klavierwerken. Der traditionellen Sonatenform verpflichtet, besteht das Werk zwar noch aus vier Sätzen, die jedoch thematisch verbunden sind, ohne Unterbrechung gespielt werden und somit einen spannungsvollen Bogen zur freien Tondichtung der Romantik schlagen. Im turbulenten, polyphonen Finale überraschte besonders der Schluss, der nach einer geschickt mit erhobenen Händen zelebrierten Generalpause in einer ruhigen Kadenz versöhnlich ausschwingt.

Acht Variationen von Ludwig van Beethoven über ein schlichtes Thema seines Gönners, dem Grafen von Waldstein, in C-Dur für Klavier zu vier Händen folgten. Obwohl durchaus interessant und kontrastreich angelegt, zählt das heiter und unbeschwert wirkende Werk, übrigens Beethovens erste Komposition für Klavier vierhändig, doch eher zu den leichteren Stücken des Wiener Klassikers. In der Dramaturgie des Konzertprogramme hatte das Werk an dieser Stelle aber durchaus seine Berechtigung. Bereitete es doch den Boden für die hochvirtuose „Konzertparaphrase“ von Franz Liszt über Verdi’s „Rigoletto“, brillant dargeboten von der erst 14-jährigen Elisabeth Namchevadze. Ihr gelang es, in einer erstaunlich reifen Interpretation die schroffen Gegensätze der Themen – flammende Liebe, plappernde Oberflächlichkeit, tiefen Schmerz und rasende Wut – in eine spannungsvolle Einheit zu packen. Ihr Mienenspiel geriet dabei nicht weniger aussagekräftig als die eindrucksvollen und komplexen Tonfolgen, die lediglich durch einen gelegentlich etwas scheppernden und im Diskant verstimmten Flügel in ihrer Eindringlichkeit abgeschwächt erschienen.

Der stimmungsvoll interpretierte „Wintermorgen in Istanbul“ des gefeierten zeitgenössischen türkischen Komponisten und Pianisten Fazil Say setzte das Familienkonzert in einer neuen Kombination vierhändiger Besetzung fort, bevor die junge „Jugend musiziert“-Preisträgerin mit einem pittoresken georgischen Kriegstanz für Klavier solo das Programm kontrastreich weiter und zugleich zu seinem viel zu frühen Ende führte.

Immerhin zwei Zugaben, eine walzerartige Eigenkomposition über den „Herbst in Tiflis“ (oder auch in Telawi oder in den schwäbischen Weinbergen) der Eltern sowie ein mitreißendes Neuarrangement von Astor Piazzollas „Libertango“ für Klavier zu vier Händen, gespielt von Mutter und Tochter, rundeten die kurzweilige Konzertmatinee ab.