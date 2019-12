Konzert zeigt Facetten der Blasmusik

Die Musiker des Musikvereins Rißegg-Rindenmoos und der Gemeinschaftsjugendkapelle der Musikvereine Rißegg-Rindenmoos, Reute und Mittelbiberach haben am Samstag unter dem Motto „Facetten der Blasmusik“ zum festlichen Konzert geladen. Der Vorsitzende Stefan Jäckle konnte neben Oberbürgermeister Norbert Zeidler viele Freunde und Gönner des Musikvereins begrüßen.

Eröffnet wurde der festliche Konzertabend von der Gemeinschaftsjugendkapelle unter der Leitung von Michael Schick. Die Auszubildenden stellten mit den Musikstücken „Leuchtfeuer“, „Fantasy on A Russian Air“ und dem Welthit „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper ihr musikalisches Können unter Beweis. Mit viel Applaus und der Zugabe „Rolling in The Deep“, das von einer Jungmusikerin dirigiert wurde, verließen die Auszubildenden die Bühne.

Den zweiten Teil des Konzertabends eröffneten die Musiker des Musikvereins unter der Leitung von Dimitri Frenkel mit dem Stück „A Sign for Freedom“ von Tom Asanger. Diana Briehl-Imhof führte erstmals durchs Programm. Es folgte die Ouvertüre „Alpine Inspiration“ von Martin Scharnagl, die die Zuhörer musikalisch auf eine Bergtour in die Alpen führte. Mit „Mancini Magic“ von Henry Mancini, das weltbekannte Hits wie „The Pink Panther“, „Moon River“ und „Peter Gunn“ in Erinnerung ruft, ging es in die Pause.

Die Musiker bewiesen nicht nur ihr musikalisches Können, sondern auch ihre Vielseitigeit. Deshalb durfte an diesem Abend auch die traditionelle Blasmusik nicht fehlen und das Publikum wurde im zweiten Konzertteil mit dem Marsch „Gloria Patri“ von Ernst Hutter begrüßt. Mit der Komposition aus dem gleichnamigen Singspiel „Im Weißen Rössl“ von Ralph Benatzky und Robert Stolz stellten die Musiker erneut ihr Können unter Beweis und brachten das Publikum sogar richtig ins Staunen. So war das Musikstück doch um moderne Stilelemente bereichert wie dem kurzen Einsatz einer Dixieland-Combo sowie jazzigen Elementen oder einem Rumba-Beat. Dieses einfallsreich gestaltete Potpourri wurde von den Musikern eindrucksvoll dargeboten und vom Publikum mit lautem Applaus belohnt. Mit dem Medley „The Crazy Charleston Era“ von Stefan Schwalgin endete der Konzertabend mit einem Abstecher in die 1920er-Jahre.

Das Publikum bedankte sich mit lautstarkem Beifall für den gelungenen Auftritt und das anspruchsvolle Programm. Mit der Zugabe „Sweet Bells Fantasy“ von Matin Scharnagl, einem Arrangement des Weihnachtslieds „Süßer die Glocken nie klingen“ und einer anmutig wie würdevoll vorgetragenen Komposition stimmten die Musiker das Publikum vollends auf die Advents- und Weihnachtszeit ein.

Am Konzertabend zeichnete Walter Engeser vom Blasmusikkreisverband auch verdiente Musiker für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft aus. Mit viel Humor ehrte Engeser die Jubilare. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielt Gisela Kärcher. Für zehn Jahre wurden Gabi Burghart, Valentin Staudenrausch, Kim Fink und Ann-Kathrin Stütz geehrt.