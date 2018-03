Konzert in Biberacher Wohnzimmer kommt an

Der Sänger und Songwriter Inkfields ist kürzlich zu Gast im Wohnzimmer der Biberacher Musikerin Diana Ezerex gewesen. Über die Internetplattform Sofaconcerts.org bewarb sich der junge Schotte darum, ein Konzert in einem Biberacher Wohnzimmer zu spielen.

Derzeit lebt der junge Musiker in der Nähe von Stuttgart und verdient seinen Lebensunterhalt mit den sogenannten Wohnzimmerkonzerten und Straßenmusik. Vor allem über die Wintermonate sei das schwieriger, „streetmusic is tough, when it's cold outside“ (Straßenmusik ist hart, wenn es draußen kalt ist), scherzt er. Umso schöner, dasss er bei Diana Ezerex im Wohnzimmer spielen durfte: „Ich war schon etwas nervös, weil eben eine Menge fremder Leute in meiner Wohnung waren“, sagt die Biberacher Sängerin. „Aber, dass es so toll und ohne Komplikationen laufen wird, damit habe ich icht gerechnet.“ Auch über die Resonanz freut sie sich: „Als der Artikel gerade erst online war, kam schon die erste Anfrage. Über den Tag verteilt füllte sich dann die Gästeliste super schnell.“ Ab dem frühen Abend habe sie die ersten Anmeldungen auf die Warteliste vertrösten müssen. Am Abend waren dann tatsächlich knapp 40 Biberacher da.

Auch die Besucher waren begeistert, „die Atmosphäre war fantastisch, in dem Wohnzimmer war es super gemütlich“, freut sich der 27-jährige Stephan. „Spannend war auch der bunte Mix im Publikum, das hat man ja auch nicht so oft“, meint eine weitere Besucherin.

Mehr Kulturräume schaffen

Die Gastgeberin ist voll und ganz zufrieden und möchte ihre Türen jetzt gerne monatlich für Musiker und Biberacher öffnen. Auch andere Besucher wurden von der gemütlichen Atmosphäre im Wohnzimmer der 23-Jährigen angesteckt und möchten ebenso Wohnzimmerkonzerte veranstalten.

Ihr Ziel, mehr Kulturräume in Biberach zu schaffen, hat die Gastgeberin, die selbst auch Künstlerin ist, also erreicht.