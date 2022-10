Konzert für die Ukraine im Rahmen von Musica Sacra

Wie kann ein Komponist auf diese globale Tragödie reagieren?“, fragte der Komponist John Rutter wenige Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Seine Antwort: „Musik, die auf meine ganz persönliche Art auf die schrecklichen Ereignisse reagiert“, getragen von der Hoffnung, sie möge „Resonanz finden in den Herzen der Menschen.“

Mit Werken unterschiedlichster Epochen und Stile nimmt das Ensemble Claudio Monteverdi Marbach in seinem Konzert in der Stadtpfarrkirche St. Martin am Sonntag, 23. Oktober diesen Gedanken Rutters auf. Das „Gebet für die Ukraine“ Valentin Silvestrovs, des bekanntesten ukrainischen Komponisten unserer Tage, und ein traditionelles Lied der Zulu Südafrikas erklingen als Bitte um Frieden und Versöhnung überall auf der Welt.

Die 30 Sängerinnen und Sänger aus ganz Süddeutschland erarbeiteten das Programm während einer Probenphase in Südtirol. Die Leitung hat Thomas Dilger.

Das Konzert im Rahmen der Musica Sacra der evangelischen Kirchenmusik Biberach beginnt um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende zu den Kosten des Konzerts gebeten.