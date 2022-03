Konzert des Biberacher Harmonikaorchesters

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wundervolle musikalische Momente schenkte das Biberacher Harmonikaorchester unter der Leitung von Ursula Glöggler-Sproll zusammen mit dem Akkordeonjugendorchester dem begeisterten Publikum. Nach zwei Jahren ohne Jahreskonzert war dies für die Spieler und Zuhörer ein ganz besonderer Abend. Der Esprit und die pure Lebensfreude sprudelten nur so aus der Dirigentin und Vollblutmusikerin Uschi Sproll heraus, die jeweils die Stücke anmoderierte. Einige Spezialeffekte überraschten dabei die rund 100 Zuhörer. Die Vorsitzende des Harmonikaorchester, Barbara Schneider-Monsees, begrüßte alle aufs Herzlichste im Martin-Luther-Gemeindehaus.

Dann legte das Jugendorchester los mit rhythmisch fantastisch musiziertem „The Blues Brothers – Everybody Needs Somebody“ gefolgt von einem glamourös gelungenen „The Phantom of the Opera“. Beim bekannten Stück „The Typewriter“ überraschten neben den Akkordeonstimmen und schön akzentuierter Percussion am Schlagzeug die witzigen Tippgeräusche auf einer Schreibmaschine gespielt von Martin Kiebler, der dieses „Instrument“ perfekt in Szene setzte.

Ergänzend zur Handharmonika war die Mundharmonika der Hauptdarsteller in „Morricone Spezial“ von Ennio Morricone. Die Gänsehaut lief einem den Rücken herunter bei den melancholischen Soli in Kombination mit emotionalen Orchesterparts des bekannten Komponisten unzähliger Filmmusikwerke. Solist war auch hier Tausendsassa Martin Kiebler. Mitreißend gelang den Musikern „It´s raining men“, das den Jugendlichen sichtlich Spaß machte. Als besondere Zugabe gab es noch Nina Hagens „Du hast den Farbfilm vergessen“.

Im Anschluss übernahm das Biberacher Harmonikaorchester den Konzertstab und stellte klassische Konzertfiguren vor. „Der Barbier von Sevilla“ von G. Rossini bearbeitet von Curt Herold für Akkordeonorchester entführte die Zuhörer mit wunderschönen Klangbögen und temperamentvollen, leidenschaftlichen Passagen in die andalusische Welt. Ebenso couragiert und ambitioniert stellten „Die drei Musketiere“ in vier Sätzen die Charaktere des klassischen Heldenepos in herausragender Weise musikalisch dar. Wunderschön romantisch gelang anschließend das Thema aus dem Film „Il Postino“ und rundete mit imposanten Paukenklängen das Medley „Udo Jürgens in Concert“ das Frühjahrskonzert hervorragend ab.