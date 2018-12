Konzert der Kleinen Schützenmusik

Das Adventskonzert er Kleinen Schützenmusik findet am Freitag, 14. Dezember, 19 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche auf dem Mittelberg statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden zugunsten der Bauhütte Simultaneum gerne angenommen.

In diesem Jahr werden bekannte Weihnachtslieder und kirchliche Lieder wie „Sweet Bells Fantasy“, „San Ludovico“, „Wo Menschen sich vergessen“ zu hören sein, ebenso aber auch feierliche Musik im Stil von „Grieg’s Morning Mood“ und „Song of Hope“ . Als besonderes „Gutsle“ gibt es in diesem Jahr einen Gastauftritt eines Alphornorchesters mit aktiven und ehemaligen Musikern der Kleinen Schützenmusik.

Mit Programm möchte die Kleine Schützenmusik unter Leitung von Berthold Schick das Publikum auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Orchester und Spielmannszug bestehen aus knapp 100 Musikern mit den Instrumenten Flöte, Oboe, Fagott, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, Posaune, Tenorhorn/Bariton, Tuba und Schlagwerk.