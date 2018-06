Konzert bringt 2000 Euro für Parkinsongruppe

Die Biberacher Gruppe der deutschen Parkinson Vereinigung hat ein Benefizkonzert in der Friedenskirche veranstaltet. 2000 Euro an Spenden kamen bei dem abwechslungsreichen Programm in der voll besetzten Kirche zusammen. Um auch weiterhin Referenten einladen zu können, Fahrten zu Infotagen an Universitäten oder zu Spezialkliniken anbieten zu können oder um Trainingsgeräte kaufen zu können, ist die Gruppe dringend auf Spenden angewiesen.

Dem Leitungsteam der Gruppe, Guntram und Kristina Deichsel, war es gelungen, für das Konzert Vertreter ganz unterschiedlicher Musikrichtungen zu gewinnen, sodass für alle Zuhörer etwas dabei war. Die Gospelchöre „Biberach United“ und „Biberacher Gospelfriends“ bildeten Anfang und Schluss des Programms. „Biberach United“ unter der Leitung von Michael Studer begann mit Gospelklassikern wie „Amazing Grace“ und riss das Publikum anschließend durch stark rhythmische Songs zu einer Stimmung hin, wie man sie eigentlich nur aus amerikanischen Gospelgottesdiensten kennt.

Ganz anders das Konzertende: Maike Biffar leitet die „Biberacher Gospelfriends“ erst seit einem guten Jahr und präsentierte in den fünf ausgewählten Gospels einen differenziert und begeistert singenden Chor, dessen „Deep River“ und „Adonai Roi“ vom Publikum geradezu andächtig aufgenommen wurden.

Maria und Birgit Böhle, Tochter und Mutter, „Jugend musiziert“-Preisträgerin mit der Violine und unterrichtende Pianistin, präsentierten den wohl anspruchsvollsten Beitrag: Eine perfekt und ausdrucksstark dargebotene Sonate von Jean-Marie Leclair.

Kehrtwendung um 180 Grad: Gerhard Geyer an der Zither zauberte Original-Wiener-Stimmung mit seiner Gruppe aus handverlesenen und bekannten Musikern mit Akkordeon (Ursula Glöggler-Sproll), Violine (Klaus Pfalzer), Gitarre (Werner Zoufal) und Kontrabass (Frank Miller), sodass nahezu sofort mitgesummt und reihenweise mitgeschunkelt und mitgeklatscht wurde.

Ganz großen Applaus erhielten zu Recht Maike Biffar (Alt) und Edith Braith (Klavier), die spontan bereit gewesen waren, für die am Vortag erkrankte Heidi Albinger-Seel einzuspringen. „Komm, lieber Mai, und mache“ , „Sah ein Knab ein Röslein stehn“ und zwei weitere Frühlingslieder wurden so klar, so weich, so anrührend vorgetragen, dass man im Beifall auch viele „Bravo“-Rufe heraushören konnte.

Buffet selbst gestaltet

All diese Musizierenden haben nicht nur die Zeit für den Auftritt, sondern vor allem auch die Zeit zum Üben aufgebracht, um der Parkinson-Gruppe einen Gefallen zu tun, wofür ihnen gedankt wurde. Aber auch die Parkinson-Betroffenen selbst trugen zur Gestaltung des Konzerts bei: Sie schufen ein großes Buffet aus Finger-Food und verkauften in der Pause sowie nach dem Konzert komplett alles davon. Für Parkinsonpatienten ist das ein Einsatz, der viele an ihre Grenzen bringt.

„Wir sind sehr froh über das Engagement unserer Mitglieder, allein hätten wir das nie auf die Beine stellen können“, sagte Kristina Deichsel, „unsere Parkinsongruppe wächst, und wächst auch immer mehr zusammen – mit solchen Menschen und den jetzt wieder vorhandenen Mitteln können wir viel bewirken.“

Wer sich für die Biberacher Parkinsongruppe interessiert, wendet sich an Guntram und Kristina Deichsel,Telefon 07351/29012, oder kristina.deichsel@gmail.com