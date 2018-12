Konzert als feierlicher Schlusspunkt der Weihnachtstage

Mit einem festlichen Konzert in der neu sanierten Stadtpfarrkirche St. Martin haben das erweiterte Biberacher Bläserquartett und die St.-Martins-Chorknaben am Mittwochabend einen Schlusspunkt hinter die Weihnachtsfeiertage gesetzt. Für ihren Auftritt ernteten die Beteiligten lang anhaltenden Applaus der vielen Besucher in der sehr gut besetzten Kirche.

Wer erst kurz vor Beginn des Konzerts in die Kirche kam, musste schon ein bisschen suchen, um noch einen Sitzplatz zu finden. Die meisten hatte vermutlich die Erwartung eines Musikgenusses angelockt, der eine oder andere Besucher wollte aber sicherlich auch wissen, wie es sich denn nun anfühlt, seit die neue Temperierung der Kirche in Betrieb ist. Die Verantwortlichen legten bewusst immer wert darauf, nicht von einer „Heizung“ zu sprechen, denn ins Schwitzen gerät bei Temperaturen im gemäßigten Plusbereich sicher niemand.

Umso mehr erwärmte das Herz, was die Besucher beim Konzert zu hören bekamen. Den feierlichen Auftakt bildete das „Biberacher Pastorale“ in einem Arrangement von Peter Marx, dargeboten vom erweiterten Biberacher Bläserquartett. Erweitert deshalb, weil es nicht aus vier, sondern auf fünf Musikern bestand: Klaus Geyer und Helmut Reinhardt an den Trompeten sowie Franz Schlegel und Josef Schmid an der Posaune, außerdem Wolfgang Fritzenschaft an der Altposaune.

Auf ein getragenes „Ave Maria“ von Jakob Arkadelt aus dem frühen 16. Jahrhundert folgte mit schmetternden Trompeten das rund 100 Jahre jüngere Stück „Canzone II“ von Adam Jarzebski.

Anschließend stellten sich die St.-Martins-Chorknaben unter der Leitung von Johannes Striegel vor dem Altar auf. Der Chor bestach in seinen Vorträgen durch die Ausgewogenheit zwischen den hellen Stimmen seiner ganz jungen Sänger und den bereits herangereiften Männerstimmen der größeren Sänger.

„Stille Nacht“ als Abschluss

Jubilierend erklang das „Alleluja, freuet euch ihr Christen“ von Andreas Hammerschmidt unter Orgelbegleitung. Zusammen mit dem Bläserquartett und Gabi Fritzenschaft am Fagott (Basso continuo) intonierten die Chorknaben das Gloria aus der Deutschen Messe in Es von Franz Xaver Gruber. Dieser hat mit „Stille Nacht, heilige Nacht“ vor 200 Jahren sein sicher bekanntestes Werk komponiert. Das erklang zum Abschluss des Konzerts in allen sechs Strophen. Musikalisch wurden die drei unbekannteren dadurch abgesetzt, dass die Chorknaben nur durch die Posaunen begleitet wurden.

Bis zu diesem Schlusspunkt erklangen aber noch weitere bekannte Weisen wie „Tochter Zion“, „Vom Himmel hoch“, „O du fröhliche“ oder „Es ist ein Ros entsprungen“, die die Besucher noch einmal so richtig in weihnachtliche Feststimmung versetzten.