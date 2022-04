Kontrolle über das Auto verloren

Ein 28-Jähriger prallte am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in Biberach mit seinem Fahrzeug gegen eine Leitplanke. Der Mann fuhr mit einem hochmotorisierten BMW in der Eisenbahnstraße in Richtung Ulmer Straße. Da der Fahrer auf der Eselsbrücke deutlich zu schnell unterwegs war, brach das Heck des Fahrzeugs aus. Der BMW prallte gegen die Leitplanken und kam dort zum Stehen. Der 28-Jährige blieb unverletzt. An dem BMW wurde die komplette Front eingedrückt. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 45 000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken mit 600 Euro fiel deutlich geringer aus.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen.