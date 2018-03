Konstanzer Literaturstudenten auf Wielands Spuren

Die Wieland-Stiftung Biberach und die Universität Konstanz haben im vergangenen Wintersemester erstmals ein gemeinsames literaturwissenschaftliches Seminar angeboten. Den Abschluss bildete eine zweitägige Exkursion nach Biberach, wo die Studenten unter anderem die Arbeit des Wieland-Archivs sowie das Wieland-Gartenhaus kennenlernten.

Ins Leben gerufen haben das Seminar „Aufklärung made in Oberschwaben – Christoph Martin Wieland“ Kerstin Bönsch, Geschäftsführerin der Wieland-Stiftung, und Dr. Sarah Seidel, Praktikumskoordinatorin der Fachbereiche Literaturwissenschaft und Philosophie an der Uni Konstanz. „Mein Ziel ist es, nicht einfach nur Praktikumsplätze zu vermitteln, sondern den Studierenden möglichst nachhaltige Angebote zu bieten, wie sie ihre im Studium erlernten Kenntnisse in der Praxis einsetzen können“, sagt Sarah Seidel. Durch Recherche stieß sie auf die Biberacher Wieland-Stiftung und das hiesige Archiv samt Museum. „Man muss nicht immer in große Einrichtungen nach München oder Berlin gehen, wenn es so interessante Institutionen auch in der Nähe gibt“, lautet ihr Ansatz.

Für Kerstin Bönsch eine Chance, die sie gerne ergriffen hat. „In unseren neuen Archivräumen im Roten Bau verfügen wir in Biberach nun über optimale Möglichkeiten, um uns auf eine solche Zusammenarbeit einzulassen.“ Auf die erfolgreich verlaufene Premiere des Praxisseminars sollen, wenn möglich, weitere folgen, ist sie sich mit Sarah Seidel einig.

Die Studierenden hatten sich während des Wintersemesters im literaturwissenschaftlichen Teil des Seminars mit zwei Werken befasst, die aus Wielands Biberacher Zeit stammen: „Don Sylvio“ (1764) und „Musarion“ (1768). Die Exkursion nach Biberach diente vor allem der praktischen Anwendung des erworbenen Wissens. Sie lernten die Arbeit der Wieland-Stiftung kennen, besuchten das Archiv und transkribierten eine Handschrift von Wieland. Daneben gab es eine Einführung in die baden-württembergische Literaturmuseums-Szene auch mit Blick auf die Herausforderungen der Digitalisierung.

Im Idealfall profitieren beide Seiten von dieser Zusammenarbeit: Die Studenten bekommen Anregungen, welche beruflichen Möglichkeiten ihnen das Literatur- oder Philosophiestudium bietet. „Für uns in Biberach erhoffe ich mir Anregungen durch die Studenten, wie wir unser Programm noch attraktiver machen und welche Themen wir aufgreifen können“, sagt Kerstin Bönsch. Geplant ist, dass einer der Studenten in Biberach auch ein Praktikum absolviert.

Bei den Studenten, die alle zum ersten Mal in Biberach waren, schien das Konzept anzukommen. Neben der Bedeutung Wielands in der Literaturgeschichte, die ihnen stärker bewusst geworden sei. lobten sie den Praxisbezug des Seminars und auch die schönen neuen Archivräume in historischem Gemäuer.