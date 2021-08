Konstante Mitgliederentwicklung beim VfB Fan-Club Highlander

Der VfB Fanclub Highlander hat seine diesjährige Generalversammlung abgehalten. Trotz der noch angespannten Lage aufgrund der Corona-Pandemie, konnte der VfB-Fanclub seine Mitglieder im Clubheim „Treff 1893“ in Ringschnait begrüßen.

Der erste Vorsitzende Martin Koch berichtete über seine Highlights des Jahres 2020: Gleich zu Beginn des Jahres überraschte der Fanclub eines der Vorstandsmitglieder, den Beisitzer Bruno Seeler, mit einer Party mit rund 200 Gästen in der Dürnachhalle anlässlich seines 60. Geburtstags.

Im Mai 2020 durften die Highlander dann bei den Dreharbeiten zur Sendung „sport extra“ mit dem Titel „Die Rasen-Reporter. 100 Jahre Fußballberichterstattung“ mitwirken. Insgesamt blickten die Highlander jedoch auf ein durchwachsenes Jahr 2020 zurück, in welchem der zweitgrößte Fanclub des VfB Stuttgart seine Mitgliederzahl trotz der Corona-Pandemie konstant bei circa 650 Mitglieder halten konnte.

Die Schriftführerin Jutta Koch ging anschließend genauer auf die verschiedenen Aktivitäten des Vereins ein, welche jedoch in 2020 eher spärlich ausfielen. Bei den anschließenden Wahlen ergaben sich keinerlei Veränderungen in der Vorstandschaft. Der 2. Vorstand Markus Biechele, die Kassiererin Sonja Russ sowie die Beisitzer Bruno Seeler und Frank Oberdorfer wurden in ihren Ämtern bestätigt.