Konkurrenten in doppelter Hinsicht

Das Schlusslicht SV Haslach und der Tabellenvorletzte SV Erlenmoos befinden sich mitten im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A I. Was die zwei Clubs darüber hinaus aktuell verbindet: Beide Kellerkinder befinden sich auf Trainersuche.

Der SV Haslach war mit Norbert Badstuber als neuem Trainer in die neue Saison gestartet. Dessen Tätigkeit ging Ende September nach der 1:2-Niederlage beim BSC Berkheim zu Ende. Nach der Partie hatte es laut Badstuber ein Gespräch zwischen ihm, SVH-Abteilungsleiter Achim Traub und Georg Wachter gegeben. „Zusammen sind wir auf den Nenner gekommen, getrennte Wege zu gehen wegen des ausbleibenden sportlichen Erfolgs“, so Badstuber. Kommissarisch trainieren seither der frühere Spielertrainer Daniel Rölle und Badstubers Vorgänger, Abwehrspieler Benjamin Grießer, den SVH. Beide haben laut Achim Traub zugesagt, bis zur Winterpause auszuhelfen.

Die sportliche Situation des Vereins hat sich derweil nicht verbessert. Der SVH verlor auch die vergangenen drei Spiele und ist weiterhin mit nur zwei Zählern auf der Habenseite Tabellenletzter. Hauptgrund für die missliche Lage sind nach Ansicht von Achim Traub die Abgänge im Sommer. Alexander Ziesel, Matheusz Cieslik sowie Christian und Thomas Zimmer stehen seither nicht mehr zur Verfügung. „Die Abgänge haben wir einfach nicht adäquat ersetzen können“, so der SVH-Abteilungsleiter. Die Suche nach einem neuen Übungsleiter läuft. „Wir sind in Gesprächen mit mehreren Kandidaten und wollen so schnell wie möglich einen Knopf dranmachen“, so Achim Traub, für den das Ziel weiterhin Klassenerhalt heißt. „Der ist nach wie vor möglich. Wir müssen jetzt aber schnell die Kurve kriegen.“ Das Kellerduell beim SV Ochsenhausen II (11 Spiele/7 Punkte) am Sonntag (Anstoß: 13.15 Uhr) ist für ihn ein Sechs-Punkte-Spiel in dem nur ein Sieg zählt.

Maucher ersetzt Krause beim SVE

Der SV Erlenmoos hat sich unterdessen Anfang Oktober nach dem Spiel gegen Unterschwarzach von Kai Krause als Trainer getrennt. „Unsere sportliche Lage war nicht die beste, die Tendenz hatte auch nach unten gezeigt. Deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, erläutert SVE-Abteilungsleiter Roland Schad. „Für Kai Krause tut es mir leid. Er hat viel Arbeit investiert, die letzte Saison lief auch gut. In dieser Spielzeit waren aber keine Fortschritte zu sehen, obwohl es im Großen und Ganzen dieselbe Mannschaft ist.“

Bis zur Winterpause soll nun Josef Maucher, der bei SVE in der Vergangenheit schon viele Funktionen bekleidete, die Mannschaft interimsmäßig betreuen. Unter ihm holte der SV Erlenmoos in den vergangenen zwei Spielen vier Punkte und hat als Vorletzter nun sechs Zähler auf dem Konto. Ein neuer Trainer soll dennoch schnellstmöglich gefunden werden, so Roland Schad: „Der Klassenerhalt ist weiter drin. In den sechs Spielen vor der Winterpause wollen wir noch so viele Punkte wie möglich holen.“ Am Sonntag empfängt der SVE den SV Muttensweiler (Anstoß: 15 Uhr).