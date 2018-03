Konflikt überschattet 50. Todestag des ersten Biberacher OB

Der Todestag von Biberachs Ehrenbürger und erstem Oberbürgermeister, Wilhelm Leger, jährt sich am morgigen Donnerstag zum 50. Mal. Eigentlich ein Anlass, zu dem die Stadt üblicherweise einen Kranz am Grab niederlegen würde. In diesem Fall wird es dazu aber nicht kommen. In einer Gedenkanzeige, die am Dienstag in der SZ erschien, hat einer der Söhne des Verstorbenen, Dr. Richard Leger, klargestellt, dass ein Gedenken der Stadtverwaltung aus verschiedenen Gründen nicht stattfinde und auch nicht erwünscht sei. Er macht damit einen Konflikt öffentlich, der bereits seit Jahren zwischen ihm und der Stadtverwaltung schwelt. Es geht dabei um zwei Streitpunkte, die in mehreren Briefen zwischen Dr. Richard Leger und der Stadt immer wieder thematisiert wurden. Diese Briefe liegen der SZ vor.

Zum einen sieht der Sohn des Ehrenbürgers das Andenken seines Vaters im Begleitkatalog zu Ausstellung „Nationalsozialismus in Biberach“ aus dem Jahr 2006 verunglimpft. Darin werde der Stadtoberinspektor Erwin Westenberger, der Leger 1944 denunziert habe, vom Täter zum Opfer gemacht, so Richard Leger. Für seinen Vater hatte die Denunziation zur Folge, dass er fünf Monate lang bis Anfang 1945 in Untersuchungshaft saß und nur knapp einer Verurteilung wegen Wehrkraftzersetzung entging. Westenberger wiederum wurde im April 1945 interniert und später aus dem städtischen Dienst entlassen – wohl auch auf Legers Betreiben hin. Dieser habe Westenberger in jeglicher Hinsicht diskreditiert, steht im Ausstellungskatalog zu lesen. Eine Aussage, die Richard Leger als ungeheuerlich empfindet. „Mein Vater ist nur knapp dem Todesurteil entgangen, dafür wird er 42 Jahre nach seinem Tod wegen fraglicher Aussagen, die Westenberger betreffen, in ein schlechtes Licht gerückt“, sagt er, „ein unglaublicher Skandal.“

Zum anderen geht es um den Wunsch von Richard Leger, das neue Hallenbad nach seinem Vater zu benennen. Das alte Hallenbad, das an der Wilhelm-Leger-Straße stand, wo nun die neue Dollinger-Realschule gebaut wurde, trug den Namen „Wilhelm-Leger-Bad“. Dieser Name hätte nach dem Willen des Leger-Sohnes auch für das neue, 2008 an der Memminger Straße eröffnete Hallenbad übernommen werden sollen. Einen solchen Beschluss fasste die Stadt damals aber nicht, das Bad heißt bis heute „Hallensportbad Biberach“.

Halle sollte Legers Namen tragen

Beide Vorgänge seien beschämend, ehrabschneidend und beleidigend, schrieb Richard Leger im Februar 2014 an Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Bei der Stadtverwaltung liefen zu dieser Zeit die Vorbereitungen, rechtzeitig vor dem 50. Todestag des Ehrenbürgers einen Beschluss des Gemeinderats herbeizuführen, die neue, vierteilige und bislang namenlose Sporthalle bei der Dollinger-Realschule nach Wilhelm Leger zu benennen. Ein Vorgang, den Richard Leger als „zweite Wahl“ und als „Verlegenheitslösung“ empfindet. Der OB sieht das nicht so: „Die Halle ist sicher eine der größten und schönsten Sporthallen Oberschwabens, in der unter anderem auch nationale Meisterschaften ausgetragen werden, darunter im März 2015 die deutschen Meisterschaften im Bogenschießen.“

Zeidler, dem der Konflikt nach seinem Amtsantritt 2013 quasi vor die Füße gefallen war, hatte per Brief bei Richard Leger mehrfach den Wunsch nach einem Gespräch bekundet, um die Missstimmung zwischen der Familie Leger und der Stadt auszuräumen. Diese sei sowohl für ihn persönlich als auch für den Gemeinderat belastend, schrieb Zeidler am 9. April. Zu einem Gespräch ist es bislang nicht gekommen, weshalb die Stadtverwaltung den entsprechenden Antrag zur Umbenennung der Sporthalle kurzfristig wieder von der Tagesordnung für die Ratssitzung am 2. Juni genommen hat. Den von Richard Leger per Brief und in der SZ-Anzeige geäußerten Wunsch, kein Gedenken der Stadt am Grab abzuhalten, werde man akzeptieren, so OB Norbert Zeidler. Er persönlich werde das Grab seines Amtsvorgängers am Todestag aber besuchen. Das sei für ihn eine Frage der Verbundenheit und Wertschätzung. Dies hat er Richard Leger am Montag per Brief mitgeteilt.

Wie es in mit der Namensgebung für die Sporthalle weitergeht, ist für Zeidler offen. Dass mit dem Abriss des alten Hallenbads nicht gleich eine Lösung für die Benennung eines anderen repräsentativen Gebäudes nach Wilhelm Leger gefunden worden sei, bezeichnet Zeidler als „Kuriosum“. Dass Richard Leger sich nun vehement gegen die Benennung der Halle ausspreche, sei ein weiteres. „Wilhelm Legers Verdienste für Biberach sind unbestritten“, so Zeidler. Er sei nach wie vor bereit zu einem klärenden Gespräch. „Wenn die Familie das möchte, sind wir gewillt, die Halle nach Wilhelm Leger zu benennen.“ Bestehe sie allerdings auf einer Namensänderung des Hallenbads, glaube er nicht, dass man zu einer Einigung komme, so Zeidler. Richard Leger wiederum ist an einem Gespräch mit der Stadt nicht mehr interessiert, teilte er der SZ am Dienstag mit. Er behalte sich vor, das Thema im Zweifel juristisch klären zu lassen.

Zur Person: Wilhelm Leger, geboren am 2. März 1894 in Regglisweiler, wurde 1946 zum Bürgermeister der Stadt Biberach gewählt und setzte sich in der Nachkriegszeit für ihren Wiederaufbau ein. Durch den Bau von Wohnungen half Leger, die Lebenssituation der Bürger zu verbessern. Mit seinem Bemühen um die Ansiedlung namhafter Unternehmen legte er den Grundstein für die wirtschaftliche Entwicklung Biberachs, von der die Stadt bis heute geprägt ist. 1962 erlangte Biberach mit dem Erreichen der 20000-Einwohner-Grenze den Status einer Großen Kreisstadt und Wilhelm Leger wurde ihr erster Oberbürgermeister. Mit seiner Verabschiedung in den Ruhestand am 2. März 1964 erhielt er das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und wurde zum Ehrenbürger ernannt. Am 19. Juni 1964 starb Wilhelm Leger im Alter von 70 Jahren.