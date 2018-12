Konfirmanden backen Brot für die Welt

Biberach (sz) - 55 Konfirmanden der evangelischen Stadtkirchengemeinde und Friedenskirche haben mit den Bäckereien Bold, Eisinger sowie Keim & Brecht 240 Brote gebacken. Diese wurden in den Gottesdiensten gegen eine Spende verteilt. Dabei kamen über 865 Euro zusammen. Das Geld kommt Bildungsprojekten für Jugendliche in El Salvador, Indien und Äthiopien zugute. „5000 Brote – Konfis backen Brote für die Welt“ heißt die bundesweite Aktion, die bereits zum dritten Mal von der Evangelischen Kirche, der Hilfsorganisation Brot für die Welt sowie dem Zentralverband des Bäckerhandwerkes organisiert wird. Der Aktionsname stellt sich in der Zwischenzeit als starke Untertreibung heraus: Landesweit sind es mehr als Zehnfache. Nebenbei gewannen die Jugendlichen Einblick in das Bäckerhandwerk und Lebensmittel (www.5000-brote.de).