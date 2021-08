Kommunionkinder singen bewegende Lieder

„In den Wellen meines Lebens, in den Wogen meiner See, bleibst du Gott an meiner Seite, dass ich nicht untergeh“, so tönte es kürzlich in Ringschnait, als zwölf Kommunionkinder einer Grundschulklasse den Festgottesdienst eröffneten. Endlich konnte die zweimal verschobene Feier stattfinden. Die Kinder spielten das Evangelium von der Seesturmrettung mit Instrumenten und Gesten nach und konnten so Petrus Rettung aus höchster Not nachvollziehen. Schließlich steht gerade aktuell vielen Menschen buchstäblich „das Wasser bis zum Hals“. Und wir müssen als Menschen dieser einen Welt, alle in einem Boot sitzend, dringend nach Lösungen suchen und diese umsetzen. Es gab zahlreiche musikalische Höhepunkte aus der Not geboren: das ergreifende Solo der elfjährigen Elena Oehlke „I will follow him“, das „Vater unser“ gesungen von Kommunionkind Marie Nowak, „Wo ich auch stehe“, vorgetragen von Elena, Marina Ackermann und Ellen Bergbauer, und „Jesus, berühre mich“, interpretiert von Carmen Albinger.

All diese Lieder, die coronabedingt nicht von allen gesungen werden konnten, gingen auf diese Art noch tiefer unter die Haut. Sie bereiteten den Boden für die offenen Herzen und Hände der Kinder, die zum ersten Mal in besonderer Weise Jesus zu sich eingeladen hatten.