Kommunalwahl: Erste Gemeinden im Kreis Biberach geben Ergebnis bekannt

Am Tag nach dem Wahlsonntag bleibt es auf kommunaler Ebene spannend. Bis heute Abend soll feststehen, welche Kandidaten den Sprung in die Ortschafts- und Gemeinderäte sowie in den Kreistag schaffen. Nachdem die Wahlbeiteilung an der Europawahl deutlich über jener vor fünf Jahren lag, wird auch in Sachen Kommunalwahl ein höherer Wert als 2014 erwartet.

Interessant dürfte sein, inwiefern sich die Wahlergebnisse der Europawahl im Biberacher Stadtrat und im Kreistag wiederspiegeln. Die Grünen hatten ihr Ergebnis bei der EU-Wahl im Vergleich zu 2014 fast verdoppelt und landeten nun bei 20,5 Prozent.

Mit 40,4 Prozent wurde die CDU von den Menschen im Kreis Biberach zwar am häufigsten gewählt, musste aber genauso Federn lassen wie die SPD. Die Sozialdemokraten erreichten noch 8,9 Prozent. Die Ergebnisse für die Europawahl in der Region können Sie an dieser Stelle nachlesen.

Im Biberacher Rathaus haben die Wahlhelfer auch am Montag die Stimmen ausgezählt. (Foto: Gerd Mägerle)

Rund 154.000 Menschen im Kreis Biberach sind am Sonntag zur Europa- und Kommunalwahl aufgerufen gewesen. Nachdem die Wahllokale in den 45 Städten und Gemeinden geschlossen hatten, begannen die Wahlhelfer zunächst mit der Auszählung der Europawahl.

Danach nahmen sie die Stimmzettel für die Ortschafts- und Gemeinderäte sowie den Kreistag in Angriff. Einige Kommunen zählen auch noch am Montag die Stimmen aus. Bislang sind diese vorläufigen Endergebnisse bekannt (Klicken Sie dazu auf die jeweiligen Kommunen):

Städte:

Gemeinden:

Am 26. Mai 2019 werden in Baden-Württemberg die Gemeinderäte in 1.101 Städten und Gemeinden sowie die Ortschaftsräte in 410 Gemeinden mit Ortschaftsverfassung gewählt. Gewählt werden auch die Kreisräte in den 35 Landkreisen. Schwäbische.de erklärt, wie eine Kommunalwahl funktioniert.