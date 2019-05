Kommunalwahl: Diese Ergebnisse aus dem Kreis Biberach stehen fest

Am Tag nach dem Wahlsonntag ist es auf kommunaler Ebene spannend geworden. Bis zum Montagabend stand weitgehend fest, welche Kandidaten den Sprung in Gemeinderäte sowie in den Kreistag schaffen.

Interessant dürfte sein, inwiefern sich die Wahlergebnisse der Europawahl im Biberacher Stadtrat und im Kreistag wiederspiegeln. Die Grünen hatten ihr Ergebnis bei der EU-Wahl im Vergleich zu 2014 fast verdoppelt und landeten nun bei 20,5 Prozent.

Mit 40,4 Prozent wurde die CDU von den Menschen im Kreis Biberach zwar am häufigsten gewählt, musste aber genauso Federn lassen wie die SPD. Die Sozialdemokraten erreichten noch 8,9 Prozent. Die Ergebnisse für die Europawahl in der Region können Sie an dieser Stelle nachlesen.

Im Biberacher Rathaus haben die Wahlhelfer auch am Montag die Stimmen ausgezählt. (Foto: Gerd Mägerle)

Rund 154.000 Menschen im Kreis Biberach sind am Sonntag zur Europa- und Kommunalwahl aufgerufen gewesen. Nachdem die Wahllokale in den 45 Städten und Gemeinden geschlossen hatten, begannen die Wahlhelfer zunächst mit der Auszählung der Europawahl.

Danach nahmen sie die Stimmzettel für die Ortschafts- und Gemeinderäte sowie den Kreistag in Angriff. Viele Kommunen zählten am Montag die Stimmen aus. Bislang sind diese vorläufigen Endergebnisse bekannt (Klicken Sie dazu auf die jeweiligen Kommunen):

Städte:

Gemeinden:

Die Analysen und Reaktionen aus dem Kreis Biberach auf einen Blick:

Am 26. Mai 2019 werden in Baden-Württemberg die Gemeinderäte in 1.101 Städten und Gemeinden sowie die Ortschaftsräte in 410 Gemeinden mit Ortschaftsverfassung gewählt. Gewählt werden auch die Kreisräte in den 35 Landkreisen. Schwäbische.de erklärt, wie eine Kommunalwahl funktioniert.

+++ Kreistagswahl+++

Die Mitglieder des neuen Biberacher Kreistags standen am Montagabend fest. Alle Stimmen der Kreistagswahl waren für den Landkreis Biberach ausgezählt. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.

Alfred Braig, Biberacht Stadt, FDP (Foto: Privat) Philipp Bochtler, Laupheim Land, FDP (Foto: Privat) Anton Bär, Illertal, ÖDP (Foto: Privat) Martin Gerster, Biberach Stadt, SPD (Foto: privat) Ingeborg Pfaff, Laupheim Land, Frauen in den Kreistag (Foto: Privat) Franz Lemli, Biberach Stadt, SPD (Foto: privat) Martina Miller, Laupheim Stadt, SPD (Foto: Privat) Monika Koros-Steigmiller, Biberach Stadt, Frauen in den Kreistag (Foto: privat) Norbert Huchler, Ochsenhausen/Schwendi, ÖDP (Foto: Privat) Peter Bloching, Riedlingen, ÖDP (Foto: Privat) Peter Kiefer, Illertal, ÖDP (Foto: privat) Sieglinde Michelberger, Riedlingen, Frauen in den Kreistag (Foto: privat) Waltraud Riek, Biberach Stadt, Frauen in den Kreistag (Foto: privat) Simon Özkeles, Biberach Land, SPD (Foto: privat) Clemens Graf Leutrum, Laupheim Stadt, CDU (Foto: privat) Rita Stetter, Laupheim Stadt, CDU (Foto: privat) Florian Hänle, Biberach-Land, CDU (Foto: Privat) Richard Matzenmiller, Biberach Land, CDU (Foto: Privat) Thomas Dörflinger, Biberach Land, CDU (Foto: Privat) Alexander Wenger, Laupheim Land, CDU (Foto: privat) Gerhard Glaser, Laupheim Land, CDU (Foto: privat) Norbert Zeidler, Biberach Stadt, CDU (Foto: Privat) Roland Wersch, Biberach Stadt, CDU (Foto: privat) Jochen Ackermann, Illertal, CDU (Foto: privat) Josef Rief, Illertal, CDU (Foto: privat) Walther Puza, Illertal, CDU (Foto: privat) Andreas Denzel, Ochsenhausen/Schwendi, CDU (Foto: privat) Günther Karremann, Ochsenhausen/Schwendi, (Foto: privat) Jürgen Schell, Bad Buchau/ Bad Schussenried, CDU (Foto: Privat) Peter Diesch, Bad Buchau/Bad Schussenried, CDU (Foto: privat) Andreas Schneider, Riedlingen, CDU (Foto: privat) Jürgen Köhler, Riedlingen, CDU (Foto: privat) Marcus Schafft, Riedlingen, CDU (Foto: privat) Achim Deinet, Bad Buchau/Bad Schussenried, Freie Wählervereinigung (Foto: Rack Fotografie) Dietmar Holstein, Riedlingen, Freie Wählervereinigung (Foto: Foto Schwarzer) Peter Fritzenschaft, Laupheim Stadt, Freie Wählervereinigung (Foto: privat) Peter Fromm, Ochsenhausen/Schwendi, Freie Wählervereinigung (Foto: WTO-Fotostudio) Mario Glaser, Laupheim Land, Freie Wählervereinigung (Foto: privat) Hans Petermann, Riedlingen, Freie Wählervereinigung (Foto: Foto Schwarzer) Hans-Joachim Müller, Ochsenhausen/Schwendi, Freie Wählervereinigung (Foto: Dietmar Dietrich) Robert Hochdorfer, Laupheim Land, Freie Wählervereinigung (Foto: privat) Jochen Stuber, Illertal, Freie Wählervereinigung (Foto: privat) Manfred Lämmle, Biberach Stadt, Freie Wählervereinigung (Foto: Michael Setz) Charlotte Mayenberger, Bad Buchau/Bad Schussenried, Freie Wählervereinigung (Foto: Grüninger) Gerold Rechle, Laupheim Stadt, Freie Wählervereinigung (Foto: Privat) Stefanie Etzinger, Biberach Stadt, Freie Wählervereinigung (Foto: privat) Werner Binder, Riedlingen, Freie Wählervereinigung (Foto: Foto Schwarzer) Josef Weber, Biberach Stadt, Grüne (Foto: privat) Silvia Sonntag, Biberach Stadt, Grüne (Foto: privat) Elmar Braun, Biberach Land, Grüne (Foto: Johannes Angele) Anja Reinalter, Laupheim Stadt, Grüne (Foto: Johannes Angele) Michael Schick, Laupheim Land, Grüne (Foto: Johannes Angele) Andreas Walz, Riedlingen, Grüne (Foto: Johannes Angele) Ruth Lang, Bad Buchau/Bad Schussenried, Grüne (Foto: privat) Heribert Karrer, Ochsenhausen/Schwendi, Grüne (Foto: Johannes Angele) Thomas Makary, Illertal, Grüne (Foto: Johannes Angele) Florian Bailer, Laupheim Land, aktiv jung politisch (Foto: Privat) 1 von 1

