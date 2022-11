Kommunalpolitiker besuchen Anja Reinalter in Berlin

Auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Anja Reinalter (Bündnis 90/Die Grünen) haben fast 50 politisch interessierte Bürger die Hauptstadt besucht. Rund die Hälfte der Teilnehmer ist in kommunalen Gremien im gesamten Landkreis Biberach aktiv.

„Mir ist es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich aus unserem Wahlkreis die Möglichkeit bekommen, bei einer Besucherfahrt das politische Berlin kennenzulernen. Denn aus unserem Wahlkreis ist es doch eine weite Reise, und umso mehr freut es mich, dass unsere Ausschreibung für die Fahrt wieder auf so großes Interesse gestoßen ist“, sagte Reinalter. Die Gruppe absolvierte unter anderem ein umfangreiches Besuchsprogramm mit Bundeskanzleramt, Reichstag, Plenarsaal, Museum „Futurium“, einer Stadtrundfahrt durch das „politische Berlin“ und der Ausstellung „Wege, Irrwege, Umwege – Die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland“ im Deutschen Dom vor.